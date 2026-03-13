  1. Clienti privati
Indiscrezioni Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore? Ecco di chi si tratterebbe

ai-scrape

13.3.2026 - 07:52

La conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker.
La conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker.
KEYSTONE

Tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra essere sbocciato l'amore. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero incontrati casualmente diverse settimane fa a Roma, dove sarebbe nata una storia.

Alessia Moneghini

13.03.2026, 07:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra essere nato l'amore.
  • I due sono stati avvistati alle Terme di Saturnia in atteggiamenti intimi.
  • L'attore e modello è conosciuto anche per essere stato fidanzato con la politica Maria Elena Boschi.
Mostra di più

Una nuova storia d'amore sembra essere nata tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La relazione sarebbe iniziata alcune settimane fa a Roma, dove i due si sono incontrati per puro caso.

Dopo quel primo incontro casuale è arrivato un invito a cena che ha segnato l'inizio di una frequentazione sempre più stretta. Lo rivela il settimanale «Oggi».

L'attore, che in passato è stato a lungo legato alla politica Maria Elena Boschi, avrebbe conquistato il cuore della presentatrice italo-svizzera.

Galeotto fu il weekend

Come scrive la rivista, la coppia è stata avvistata durante un weekend trascorso alle Terme di Saturnia. La fonte che ha incrociato i due li ha descritti come affiatati e sorridenti.

La coppia sarebbe molto attenta a non attirare troppo l’attenzione, ma incapace di nascondere una forte intesa.

«Passeggiate mano nella mano, sguardi voluttuosi e quel modo di parlarsi fitto fitto che appartiene a chi sta scoprendo l’emozione di un sentimento nuovo», si legge su «Oggi».

Le preoccupazioni dell'entourage

Sempre secondo alcune voci raccolte dal settimanale, la relazione avrebbe però fatto nascere alcune preoccupazioni tra le persone più vicine alla conduttrice.

Queste sostengono che l'attore potrebbe minare la sua serenità e compromettere la resa professionale.

Hunziker dovrà infatti partire a breve con due progetti di prima serata su Canale 5: il game show «The 1% Club», le cui registrazioni sono già state completate, e «Battiti Live Spring». 

