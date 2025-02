Ecco chi è l'ex rugbista che ha affascinato Michelle Hunziker a St. Moritz

Michelle Hunziker KEYSTONE

Durante un evento a St. Moritz, Michelle Hunziker ha incontrato Alvise Rigo, attore e modello, e tra i due è nata subito una bella intesa. Scopriamo chi è lui.

Igor Sertori

A St. Moritz, durante un evento organizzato dalla maison di Giorgio Armani per presentare la nuova linea neve, Michelle Hunziker ha incontrato Alvise Rigo, attore, modello ed ex rugbista.

Secondo «chimagazine.it» tra i due è scattata immediatamente una sintonia evidente. Il giorno successivo, la 48enne è stata vista sulle piste da sci con Giorgio Rocca, accompagnata da Alvise, che ha dimostrato di essere un campione anche fuori dal campo di rugby.

Nei giorni successivi, la presentatrice svizzera e l'ex rugbista sono stati inseparabili. Lei era accompagnata dalla sua manager e amica Graziella Lopedota, che spesso le offre consigli sentimentali. Lui, sempre secondo «Chi», con il suo fascino e la sua riservatezza, ha fatto una buona impressione.

Nonostante un passato sentimentale con nomi importanti, Rigo è attualmente single, proprio come la ex moglie di Eros Ramazzotti, che ha recentemente chiuso una relazione con Alessandro Carollo.

Chi è Alvise Rigo

Originario di Venezia, 32 anni, ha iniziato la sua carriera nel rugby con il Mogliano Rugby, per poi giocare con Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby.

Dopo aver lasciato lo sport, si è trasferito a Milano, dove ha intrapreso la carriera di modello e personal trainer. Ha partecipato al festival di Sanremo nel 2020 e a Ballando con le stelle nel 2021.

Recentemente, ha debuttato come attore in diverse produzioni, tra cui una serie per Netflix.

Sembra che se la ex presentatrice di «Striscia la notizia» avesse bisogno di un personal trainer o di un maestro di sci... e lui sarebbe sicuramente disponibile a darle una mano.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.