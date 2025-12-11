Michelle Hunziker IMAGO/Bildagentur Monn

La solitudine come arte di vivere: Michelle Hunziker racconta come ha raggiunto la maturità personale, i quattro momenti che hanno segnato la sua vita e perché non vede l'ora del prossimo grande passo che ci sarà nella sua famiglia.

Cita quattro momenti fondamentali della sua vita: le nascite delle tre figlie e del nipote Cesare.

È particolarmente impaziente di assistere al matrimonio della figlia Aurora nel luglio 2026.

Ma sulla sua attuale relazione preferisce ancora il no comment. Mostra di più

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e l'imprenditore italiano Nino Tronchetti Provera è ormai al centro dell'attenzione dei media italiani e non solo. Sono ancora una coppia oppure no?

La presentatrice svizzera lascia ancora una volta questa domanda senza una risposta anche nell'intervista che le ha fatto la rivista «F», alla quale ha parlato invece di solitudine, di momenti che cambiano la vita e di ciò che le porterà molta gioia nel 2026.

Quattro momenti che hanno plasmato Michelle

La nuova intervista si concentra sulla famiglia della 48enne, sulla solitudine e sul tema della tristezza. Hunziker afferma: «Non mi piace condividere il mio dolore finché lo provo ancora. Solo quando ho risolto la situazione, quando ho trovato la chiave, ne parlo per renderla accessibile anche agli altri».

La showgirl rivela inoltre il suo credo: «Imparare a stare bene da soli». E continua: «Io ora ho imparato a farcela anche da sola e me la cavo così bene che quando trovo un partner, deve farmi sentire meglio di come mi sento da sola. Altrimenti non mi serve a niente».

E aggiunge che, da questo punto di vista, finora è andato tutto bene, perché «è la paura della solitudine che ci porta a prendere decisioni sbagliate».

Per Hunziker è chiaro che la sua famiglia l'ha resa quella che è oggi: «In questo mondo, credo, le esperienze più importanti della nostra vita ci passano davanti in un batter d'occhio. Io, personalmente, so che ci sono stati quattro momenti che hanno plasmato maggiormente la mia vita. Si tratta delle nascite delle mie tre figlie Aurora, Sole e Celeste, e di quella del mio nipotino Cesare».

La 48enne guarda ora al 2026, e più precisamente al 4 luglio, quando la sua primogenita, oggi 29enne, si sposerà con il suo fidanzato Goffredo Cerza.