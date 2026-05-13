Michelle Hunziker rivela dalla Puglia: «Ecco qual è la mia farmacia»

Michelle Hunziker Covermedia

La conduttrice svizzera ha condiviso nuovi scatti tra Ostuni e Polignano durante una pausa dagli impegni televisivi.

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Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker ha trascorso alcuni giorni di relax in Puglia, condividendo sui social foto in bikini e panorami tra masserie e piscine.

Il fisico della conduttrice ha attirato l'attenzione online, anche grazie alla sua nota passione per fitness e benessere.

Secondo diversi media italiani, il viaggio sarebbe stato organizzato anche per festeggiare la Festa della Mamma con le figlie. Mostra di più

Michelle Hunziker inaugura l'estate pugliese mostrando sui social il risultato dei suoi allenamenti.

La conduttrice e imprenditrice ha trascorso alcuni giorni di relax tra Ostuni, Savelletri e Polignano a Mare, documentando il soggiorno con fotografie in bikini bianco e look estivi che hanno rapidamente attirato migliaia di interazioni online.

Negli scatti pubblicati su Instagram, la showgirl appare a bordo piscina e tra gli ulivi delle masserie pugliesi, accompagnando le immagini con la frase: «La Puglia... innamorata».

Diverse testate, tra cui «iO Donna» e «Corriere del Mezzogiorno», hanno collegato la fuga primaverile alla Masseria San Domenico, uno dei resort più noti della zona.

«Lo sport è la mia farmacia»

Il fisico allenato della presentatrice è tornato al centro dell'attenzione anche per il legame con la sua storica filosofia wellness.

In una precedente intervista dedicata al progetto fitness «Iron Ciapet», Michelle Hunziker aveva spiegato: «Lo sport è la mia farmacia», definendo l'allenamento uno strumento fondamentale per equilibrio mentale ed energia quotidiana.

La conduttrice aveva inoltre raccontato di aver intensificato negli anni il lavoro su tonicità e resistenza fisica attraverso sessioni mirate e attività costante.

Secondo «Fanpage», il soggiorno pugliese sarebbe stato organizzato anche per trascorrere alcuni giorni con le figlie Aurora, Sole e Celeste in occasione della Festa della Mamma.

Sul fronte professionale, la showgirl è invece attesa nei prossimi mesi con il ritorno di «Super Karaoke», reboot del celebre format Mediaset già annunciato ufficialmente dalla rete.