Michelle Hunziker rivela dalla Puglia: «Ecco qual è la mia farmacia»

Michelle Hunziker inaugura l'estate pugliese mostrando sui social il risultato dei suoi allenamenti.
La conduttrice e imprenditrice ha trascorso alcuni giorni di relax tra Ostuni, Savelletri e Polignano a Mare, documentando il soggiorno con fotografie in bikini bianco e look estivi che hanno rapidamente attirato migliaia di interazioni online.
Negli scatti pubblicati su Instagram, la showgirl appare a bordo piscina e tra gli ulivi delle masserie pugliesi, accompagnando le immagini con la frase: «La Puglia... innamorata».
Diverse testate, tra cui «iO Donna» e «Corriere del Mezzogiorno», hanno collegato la fuga primaverile alla Masseria San Domenico, uno dei resort più noti della zona.
«Lo sport è la mia farmacia»
Il fisico allenato della presentatrice è tornato al centro dell'attenzione anche per il legame con la sua storica filosofia wellness.
In una precedente intervista dedicata al progetto fitness «Iron Ciapet», Michelle Hunziker aveva spiegato: «Lo sport è la mia farmacia», definendo l'allenamento uno strumento fondamentale per equilibrio mentale ed energia quotidiana.
La conduttrice aveva inoltre raccontato di aver intensificato negli anni il lavoro su tonicità e resistenza fisica attraverso sessioni mirate e attività costante.
Secondo «Fanpage», il soggiorno pugliese sarebbe stato organizzato anche per trascorrere alcuni giorni con le figlie Aurora, Sole e Celeste in occasione della Festa della Mamma.
Sul fronte professionale, la showgirl è invece attesa nei prossimi mesi con il ritorno di «Super Karaoke», reboot del celebre format Mediaset già annunciato ufficialmente dalla rete.