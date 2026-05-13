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Per la festa della mamma Michelle Hunziker rivela dalla Puglia: «Ecco qual è la mia farmacia»

Covermedia

13.5.2026 - 16:30

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker
Covermedia

La conduttrice svizzera ha condiviso nuovi scatti tra Ostuni e Polignano durante una pausa dagli impegni televisivi.

Covermedia

13.05.2026, 16:30

13.05.2026, 16:56

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker ha trascorso alcuni giorni di relax in Puglia, condividendo sui social foto in bikini e panorami tra masserie e piscine.
  • Il fisico della conduttrice ha attirato l'attenzione online, anche grazie alla sua nota passione per fitness e benessere.
  • Secondo diversi media italiani, il viaggio sarebbe stato organizzato anche per festeggiare la Festa della Mamma con le figlie.
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Michelle Hunziker inaugura l'estate pugliese mostrando sui social il risultato dei suoi allenamenti.

La conduttrice e imprenditrice ha trascorso alcuni giorni di relax tra Ostuni, Savelletri e Polignano a Mare, documentando il soggiorno con fotografie in bikini bianco e look estivi che hanno rapidamente attirato migliaia di interazioni online.

Negli scatti pubblicati su Instagram, la showgirl appare a bordo piscina e tra gli ulivi delle masserie pugliesi, accompagnando le immagini con la frase: «La Puglia... innamorata».

Diverse testate, tra cui «iO Donna» e «Corriere del Mezzogiorno», hanno collegato la fuga primaverile alla Masseria San Domenico, uno dei resort più noti della zona.

«Lo sport è la mia farmacia»

Il fisico allenato della presentatrice è tornato al centro dell'attenzione anche per il legame con la sua storica filosofia wellness.

In una precedente intervista dedicata al progetto fitness «Iron Ciapet», Michelle Hunziker aveva spiegato: «Lo sport è la mia farmacia», definendo l'allenamento uno strumento fondamentale per equilibrio mentale ed energia quotidiana.

La conduttrice aveva inoltre raccontato di aver intensificato negli anni il lavoro su tonicità e resistenza fisica attraverso sessioni mirate e attività costante.

Secondo «Fanpage», il soggiorno pugliese sarebbe stato organizzato anche per trascorrere alcuni giorni con le figlie Aurora, Sole e Celeste in occasione della Festa della Mamma.

Sul fronte professionale, la showgirl è invece attesa nei prossimi mesi con il ritorno di «Super Karaoke», reboot del celebre format Mediaset già annunciato ufficialmente dalla rete.

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