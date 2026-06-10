Michelle Hunziker pubblica una foto a 17 anni e a sorprendere è un particolare...

Michelle Hunziker. Imago

Michelle Hunziker ha pubblicato sui social una foto che la ritrae a 17 anni. Lo scatto ha conquistato i follower, che hanno subito notato un dettaglio: la sorprendente somiglianza con la sua primogenita Aurora Ramazzotti.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram una foto della sua adolescenza accompagnata dalla scritta «17 anni».

Lo scatto mostra la futura conduttrice sulla spiaggia, molto prima dell'inizio della sua carriera televisiva.

Molti fan hanno evidenziato la forte somiglianza tra la giovane Michelle e la figlia Aurora Ramazzotti. Mostra di più

Una fotografia dal sapore nostalgico è bastata per conquistare i social. Michelle Hunziker ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto risalente all'adolescenza, accompagnandolo con una semplice didascalia: «17 anni».

Nell'immagine si vede la futura conduttrice sulla spiaggia, con i capelli biondi mossi dal vento e un bikini grigio. Una foto che ha rapidamente attirato l'attenzione dei follower e acceso i commenti.

Uno scatto che arriva dal passato

La fotografia risale a un periodo in cui Michelle non era ancora diventata uno dei volti più popolari della televisione italiana. All'epoca aveva appena 17 anni e il successo era ancora lontano.

Eppure, osservando quello scatto oggi, molti fan sostengono che alcuni dei tratti che l'avrebbero resa celebre fossero già ben riconoscibili. Lo sguardo deciso, la naturalezza davanti all'obiettivo e quel sorriso discreto che negli anni è diventato uno dei suoi segni distintivi.

L'immagine restituisce inoltre un ritratto spontaneo e lontano dalle logiche dei social contemporanei, mostrando una Michelle ancora sconosciuta al grande pubblico.

Tutti ci vedono Aurora Ramazzotti

Più della foto in sé, a colpire gli utenti è stata però la forte somiglianza con Aurora Ramazzotti.

Diversi follower hanno sottolineato come, a una prima occhiata, sarebbe facile scambiare la giovane Michelle per la sua primogenita. Le due condividono infatti numerosi tratti del viso, dagli occhi alla forma del volto, passando per alcune espressioni particolarmente riconoscibili.

Un paragone che arriva in un momento speciale per Aurora, che nelle prossime settimane sposerà Goffredo Cerza, padre del piccolo Cesare.

Se da anni viene descritta come una combinazione dei tratti di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, questo scatto sembra evidenziare soprattutto la forte somiglianza con la madre.