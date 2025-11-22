Continuano le indiscrezioniMichelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
22.11.2025 - 18:31
Mentre l’emozione per il matrimonio di sua figlia Aurora cresce di giorno in giorno, Michelle Hunziker continua a far parlare di sé anche sul fronte sentimentale. La conduttrice, però, sceglie la via della discrezione.
Mentre si avvicina una tappa fondamentale per la sua famiglia, Michelle Hunziker si racconta come una mamma travolta dalla gioia. L’appuntamento è già segnato: il 4 luglio 2026 Aurora Ramazzotti sposerà il compagno di lunga data, Goffredo Cerza.
Un evento che sta facendo crescere l’emozione giorno dopo giorno, tanto che la conduttrice ammette di commuoversi ogni volta che accompagna la figlia nelle prove dell’abito.
I dettagli del matrimonio restano gelosamente custoditi — dalla location al tema della cerimonia — ma l’entusiasmo di Michelle è tutt’altro che nascosto.
Gli interrogativi su Tronchetti Provera
Ben diverso il tono quando si passa all’argomento che da settimane alimenta il gossip: la sua relazione con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera.
Intervistata dal magazine tedesco «Bunte», la showgirl non ha lasciato spazio ad allusioni o chiarimenti. A fronte delle indiscrezioni che parlano di distanza o difficoltà, Hunziker si limita a due parole: «No comment».
Una scelta che alimenta nuove domande più di quanto non le spenga, lasciando il pubblico senza risposte e la sua vita sentimentale al riparo dai riflettori.
Un 2026 di emozioni
Se sul cuore resta inflessibile, Michelle preferisce concentrarsi su ciò che conta davvero per lei in questo momento: accompagnare Aurora verso il grande giorno. «So già che piangerò tantissimo», ha confessato con il sorriso, immaginandosi mentre osserva la figlia percorrere la navata.
Tra attese familiari e un riserbo che non passa inosservato, per Hunziker il 2026 si annuncia come un anno carico di emozioni e, probabilmente, indimenticabile.