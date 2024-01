Michelle Hunziker e la dedica del compagno per il compleanno: «Sei bellissima». Primo bacio in pubblico

Michelle Hunziker in una foto d'archivio. KEYSTONE

La dedica mielosa arriva dal fidanzato della showgirl Alessandro Carollo. I due si sono fatti pizzicare un paio di giorni fa dai paparazzi nel loro primo bacio in pubblico.

Michelle Hunziker ha compiuto 47 anni: nata in Svizzera, sotto il segno dell’Acquario, la bionda showgirl è stata travolta dagli auguri.

Il primo a palesare il suo affetto è stato il fidanzato, Alessandro Carollo, che ha preso l'iniziativa sui social network, postando una tenera immagine di Michelle da bambina accompagnata dalla canzone «Sei Bellissima».

La sua dolce dedica ha toccato il cuore dei fan: «Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo… Auguri amore mio».

Il festeggiamento è avvenuto nella notte, dopo una lunga giornata di lavoro. Michelle ha brindato con il suo team in uno scenario intimo e gioioso, condividendo poi i momenti felici con i suoi fan attraverso i video pubblicati sulle storie di Instagram.

E in quelle storie racconta di aver finito di lavorare in piena notte: «Sono le 3 del mattino… tra tre ore mi sveglio, preparo le bimbe, le porto a scuola e poi mi sa che torno ancora un po’ a nanna… Vi voglio tanto tanto bene e mi sento anche tanto tanto voluta bene».

Tra gli altri auguri ricevuti, spicca quello della madre di Goffredo Cerza, partner di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle. La consuocera ha espresso il suo affetto postando un'immagine affettuosa delle due nonne di Cesare Augusto.

Primo bacio in pubblico

Michelle e Alessandro non fanno più nulla per nascondersi. Anzi, davanti ai fotografi si mettono in posa e si lasciano andare a un bacio appassionato.

Lo hanno fatto un paio di giorni fa alla festa di compleanno di Jonathan Kashanian, personaggio televisivo e caro amico della showgirl e di sua figlia Aurora, dove si sono fatti immortalare stretti l'uno all'altra dai paparazzi del settimanale «Chi».

Stando al giornale a fare da Cupido tra di loro sarebbe stato proprio Kashanian.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Alessandro Carollo / Instagram

Covermedia / pab