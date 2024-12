Michelle Hunziker sul rapporto con la figlia Aurora: «Spesso siamo percepite come sorelle»

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno parlato del loro rapporto speciale in un'intervista. imago images/Independent Photo Agency

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno parlato del loro rapporto madre-figlia in un'intervista. Le due donne hanno rivelato cosa rende il loro rapporto così speciale, ripensando anche a un brutto momento del passato.

«Ma mia madre è mia madre e non una migliore amica». Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno parlato del loro speciale rapporto madre-figlia alla rivista di attualità tedesca «Spiegel».

Durante l'intervista è emerso chiaramente che le due donne hanno molto in comune, ma nonostante tutto ci sono anche dei limiti.

«Spesso siamo percepite come sorelle», ha affermato Michelle. «Con mia madre posso essere me stessa. Questo dice davvero tutto», ha replicato Aurora.

Hunziker: «Ora mi capisce meglio»

Da quando sua figlia è diventata madre nella primavera del 2023 «riesce a capirmi meglio», ha detto la nativa di Sorengo. All'epoca è successo lo stesso tra lei e sua madre: «Si guardano con più delicatezza le debolezze dei propri genitori».

Tuttavia mamma e figlia avevano già da tempo un legame speciale. Questo anche perché ci sono stati tanti momenti che hanno potuto vivere insieme e che non dimenticheranno mai per tutta la vita.

Per esempio quando è nato Cesare, il 30 marzo 2023, il figlio di Aurora: «Quando Aurora e il suo compagno Goffredo Cerza mi hanno detto che potevo entrare in sala parto con loro, mi hanno fatto un regalo di cui sono eternamente grata», ha rivelato la conduttrice italo-svizzera.

Aurora non vuole essere un peso per la madre

Durante l'intervista Aurora ha sottolineato che non vuole essere un peso per sua madre. Secondo la figlia di Eros Ramazzotti, se madre e figlia non lavorano bene insieme è perché lei frena e non si apre completamente.

Inoltre la giovane donna all'inizio percepiva la madre come molto severa e che solo con il passare del tempo le ha concesso più libertà. Questo «finché non è successa questa cosa, che non augurerei mai a nessuno».

Infatti sei anni fa hanno ricevuto una lettera minatoria dove venivano ricattate: «Avrei dovuto pagare una somma di denaro entro una certa ora. Altrimenti Aurora sarebbe stata aggredita con l'acido», ha spiegato la Hunziker.

Aurora: «Goffredo è stato il mio salvatore»

Quello che ha particolarmente turbato madre e figlia dopo aver ricevuto la lettera è stato che i ricattatori sono riusciti a rendere credibile il fatto di sapere dove si trovasse la giovane.

«È evidente che mi seguivano», ha chiarito Aurora, che per due anni e mezzo ha avuto al suo fianco una guardia del corpo che la teneva d'occhio in pubblico.

«Era l'unica cosa che potevo fare per garantire la sicurezza di mia figlia», ha detto Michelle. Ma a 21 anni la ragazza voleva godersi la vita. «Invece avevo paura», ha ammesso.

Per fortuna, in quel momento aveva già al suo fianco il compagno Goffredo Cerza. «È stato il mio salvatore. Mi sono aggrappata a lui, ho fatto molto sport e i miei amici mi sono stati vicini».