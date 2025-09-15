  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A «Verissimo» Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

ai-scrape

15.9.2025 - 10:04

Michelle Hunziker ha condiviso a «Verissimo» la sua felicità per la nuova relazione con Nino Tronchetti Provera: «Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare».

Alessia Moneghini

15.09.2025, 10:04

15.09.2025, 10:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker ha espresso a «Verissimo» la gioia della sua nuova relazione con Nino Tronchetti Provera.
  • «Sa sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare», ha confessato la conduttrice italo-svizzera.
  • La 48enne ha però sottolineato l'importanza della discrezione: «È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione».
Mostra di più

Michelle Hunziker ha scelto il programma «Verissimo» per parlare apertamente della sua nuova relazione con Nino Tronchetti Provera, come riporta «TGcom24».

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha espresso la sua gioia per questo nuovo capitolo della sua vita sentimentale: «Sono contenta. Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare».

Nonostante l'entusiasmo, la 48enne ha evidenziato l'importanza di mantenere una certa discrezione. Con l'imprenditore, di 56 anni, preferisce procedere con cautela, lontano dai riflettori.

«È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo».

È arrivato l'uomo ideale?

In passato, Michelle aveva descritto il suo uomo ideale alla rivista «Der Spiegel», dicendo: «Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica».

Dopo Ramazzotti e Trussardi. Michelle Hunziker alla ricerca dell'uomo ideale: «Non voglio più soffrire»

Dopo Ramazzotti e TrussardiMichelle Hunziker alla ricerca dell'uomo ideale: «Non voglio più soffrire»

Ha aggiunto che trovare qualcuno che condivida la stessa visione e che arricchisca il suo mondo è difficile, specialmente alla sua età. Per lei, l'amore autentico «deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione
A stagione iniziata queste stelle del calcio non hanno ancora un contratto
WhatsApp con un design completamente nuovo: ecco come apparirà l'app

Di più su Michelle Hunziker

«Io canto family». Michelle Hunziker sta per riaccendere le serate di Canale 5

«Io canto family»Michelle Hunziker sta per riaccendere le serate di Canale 5

Estate serena per la svizzera. Michelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»

Estate serena per la svizzeraMichelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»

Vacanze nelle Dolomiti. Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Vacanze nelle DolomitiIl nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Altre notizie

TV. «Temptation Island e poi...», lo speciale che riapre i giochi

TV«Temptation Island e poi...», lo speciale che riapre i giochi

Royal Family. Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Royal FamilyIl principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Ospite a «Il Tempo delle Donne». Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Ospite a «Il Tempo delle Donne»Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»