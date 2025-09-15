Michelle Hunziker ha condiviso a «Verissimo» la sua felicità per la nuova relazione con Nino Tronchetti Provera: «Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare».

Michelle Hunziker ha scelto il programma «Verissimo» per parlare apertamente della sua nuova relazione con Nino Tronchetti Provera, come riporta «TGcom24».

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha espresso la sua gioia per questo nuovo capitolo della sua vita sentimentale: «Sono contenta. Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare».

Nonostante l'entusiasmo, la 48enne ha evidenziato l'importanza di mantenere una certa discrezione. Con l'imprenditore, di 56 anni, preferisce procedere con cautela, lontano dai riflettori.

«È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo».

È arrivato l'uomo ideale?

In passato, Michelle aveva descritto il suo uomo ideale alla rivista «Der Spiegel», dicendo: «Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica».

Ha aggiunto che trovare qualcuno che condivida la stessa visione e che arricchisca il suo mondo è difficile, specialmente alla sua età. Per lei, l'amore autentico «deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile».

