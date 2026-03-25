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In onda da maggio A «Super Karaoke» ospiti confermati e indiscrezioni sulla scaletta

Covermedia

25.3.2026 - 16:30

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker

Due registrazioni a Ferrara il 26 e 27 marzo, in onda poi su Canale 5 a maggio.

Covermedia

25.03.2026, 16:30

25.03.2026, 16:54

Michelle Hunziker guida «Super Karaoke» con un cast già definito. Otto artisti sul palco di Ferrara e due serate evento: lo show punta su nomi trasversali e hit riconoscibili.

Archiviata la fase delle conferme sullo show, il focus di «Super Karaoke» si sposta sugli ospiti e sulla struttura delle due serate evento. Le fonti ufficiali convergono su otto nomi: Noemi, Albano, Raf, Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale, attesi sul palco di Piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Le registrazioni sono fissate per giovedì 26 e venerdì 27 marzo, con accesso all’area dalle 19 e inizio previsto intorno alle 20; la messa in onda è indicata per maggio in prima serata su Canale 5.

Bocche cucite sulla scaletta

Sul fronte della scaletta, i dettagli restano per ora sotto chiave nel fortino Mediaset.

Le indiscrezioni ruotano quindi attorno all’impianto del cast: la presenza trasversale di voci pop, melodia classica e artisti legati all’attualità musicale suggerisce una costruzione per blocchi generazionali, con momenti corali e hit molto riconoscibili affidate ai nomi più popolari della line-up.

Una lettura che nasce dalla composizione stessa del parterre annunciato, più che da una scaletta già pubblicata.

Il passaggio di testimone con Fiorello

A fare da cornice resta anche il passaggio di testimone con Fiorello. Nella telefonata a «La Pennicanza», la conduttrice ha scherzato: «Sono passata sotto una scala e ho fatto tutti gli scongiuri... posso venire a prendere la tua benedizione?».

Un segnale leggero ma perfettamente contestuale al ritorno del format. Ora il dato concreto è questo: cast blindato, piazza pronta e curiosità concentrata su come verranno distribuiti ingressi, duetti e finali collettivi nelle due serate ferraresi.

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