Michelle Hunziker KEYSTONE

La celebre showgirl si prepara a condurre un nuovo quiz serale su Canale 5, prendendo il posto di un collega. A 49 anni, la Hunziker affronta una nuova sfida televisiva.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker sarà al timone di un nuovo quiz in prima serata su Canale 5.

«The 1% Club», è un format di successo della BBC Studios che verrà ripreso dall'emittente italiana.

Il programma, che inizialmente sembrava essere destinato a Max Giusti, vedrà invece la conduzione - per quattro puntate speciali - della 49enne showgirl svizzera.

La ex moglie di Eros Ramazzotti ha da poco festeggiato il suo 49esimo compleanno con una festa intima tra amici e famigliari. Mostra di più

Michelle Hunziker è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con un nuovo quiz che promette di mettere alla prova la logica dei partecipanti.

La notizia, che circolava da tempo, è stata confermata da Giuseppe Candela su «Chi». A 49 anni, la ex moglie di Eros Ramazzotti non si ferma e si lancia in questa nuova avventura televisiva.

Il programma, intitolato «The 1% Club», è un format di successo della BBC Studios e inizialmente sembrava destinato a Max Giusti.

Ma Mediaset ha deciso di affidare la conduzione a Michelle, che guiderà quattro puntate speciali. Le registrazioni inizieranno a febbraio, promettendo di catturare l'attenzione del pubblico.

Prima i festeggiamenti del 49esimo compleanno

Prima di immergersi nelle riprese, la ex star di Striscia la notizia ha festeggiato il suo compleanno con una celebrazione intima. Ha scelto di trascorrere un weekend tranquillo con i suoi cari, lontano dal caos, con una cena privata, karaoke e momenti di gioia condivisa.

Per festeggiare la ricorrenza, la nativa di Sorengo ha postato su Instagram un video in cui dialoga con la sé stessa adolescente grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale.