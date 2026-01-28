  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ritorno in TV Michelle Hunziker debutta in un nuovo quiz serale: ecco dove seguirla e di cosa si tratta

ai-scrape

28.1.2026 - 10:03

 Michelle Hunziker 
 Michelle Hunziker 
KEYSTONE

La celebre showgirl si prepara a condurre un nuovo quiz serale su Canale 5, prendendo il posto di un collega. A 49 anni, la Hunziker affronta una nuova sfida televisiva.

Igor Sertori

28.01.2026, 10:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker sarà al timone di un nuovo quiz in prima serata su Canale 5.
  • «The 1% Club», è un format di successo della BBC Studios che verrà ripreso dall'emittente italiana.
  • Il programma, che inizialmente sembrava essere destinato a Max Giusti, vedrà invece la conduzione - per quattro puntate speciali - della 49enne showgirl svizzera.
  • La ex moglie di Eros Ramazzotti ha da poco festeggiato il suo 49esimo compleanno con una festa intima tra amici e famigliari.
Mostra di più

Michelle Hunziker è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con un nuovo quiz che promette di mettere alla prova la logica dei partecipanti.

La notizia, che circolava da tempo, è stata confermata da Giuseppe Candela su «Chi». A 49 anni, la ex moglie di Eros Ramazzotti non si ferma e si lancia in questa nuova avventura televisiva.

Il programma, intitolato «The 1% Club», è un format di successo della BBC Studios e inizialmente sembrava destinato a Max Giusti.

Ma Mediaset ha deciso di affidare la conduzione a Michelle, che guiderà quattro puntate speciali. Le registrazioni inizieranno a febbraio, promettendo di catturare l'attenzione del pubblico.

Prima i festeggiamenti del 49esimo compleanno

Prima di immergersi nelle riprese, la ex star di Striscia la notizia ha festeggiato il suo compleanno con una celebrazione intima. Ha scelto di trascorrere un weekend tranquillo con i suoi cari, lontano dal caos, con una cena privata, karaoke e momenti di gioia condivisa.

Per festeggiare la ricorrenza, la nativa di Sorengo ha postato su Instagram un video in cui dialoga con la sé stessa adolescente grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale.

I più letti

Kristoffersen s'infuria, ancora, dopo la vittoria di Meillard: «È completamente ridicolo»
Grave incidente nel San Gottardo, il conducente 47enne è morto
Laura Pausini riaccende il dibattito con un duetto destinato a far scintille
Il tatuaggio cancellato e la famiglia sempre più spaccata: la faida dei Beckham si aggrava
Il ritiro spirituale di 10 giorni di Achille Costacurta finisce dopo sole 70 ore. Ecco perché

Altre notizie

38 anni dopo. Jennifer Grey torna nei panni di Baby in «Dirty Dancing 2»

38 anni dopoJennifer Grey torna nei panni di Baby in «Dirty Dancing 2»

Canale 5. Anna Valle torna in prima serata con «Una nuova vita», girato tra le Dolomiti

Canale 5Anna Valle torna in prima serata con «Una nuova vita», girato tra le Dolomiti

Gossip. Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei

GossipAndrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei

Sempre più divisi. Il tatuaggio cancellato e la famiglia sempre più spaccata: la faida dei Beckham si aggrava

Sempre più divisiIl tatuaggio cancellato e la famiglia sempre più spaccata: la faida dei Beckham si aggrava