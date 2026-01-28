Michelle Hunziker è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con un nuovo quiz che promette di mettere alla prova la logica dei partecipanti.
La notizia, che circolava da tempo, è stata confermata da Giuseppe Candela su «Chi». A 49 anni, la ex moglie di Eros Ramazzotti non si ferma e si lancia in questa nuova avventura televisiva.
Il programma, intitolato «The 1% Club», è un format di successo della BBC Studios e inizialmente sembrava destinato a Max Giusti.
Ma Mediaset ha deciso di affidare la conduzione a Michelle, che guiderà quattro puntate speciali. Le registrazioni inizieranno a febbraio, promettendo di catturare l'attenzione del pubblico.
Prima i festeggiamenti del 49esimo compleanno
Prima di immergersi nelle riprese, la ex star di Striscia la notizia ha festeggiato il suo compleanno con una celebrazione intima. Ha scelto di trascorrere un weekend tranquillo con i suoi cari, lontano dal caos, con una cena privata, karaoke e momenti di gioia condivisa.