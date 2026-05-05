Michelle Hunziker vive giorni carichi di emozioni, soprattutto per il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, previsto il 4 luglio.
La primogenita, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, sposerà Goffredo Cerza, padre del piccolo Cesare nato nel 2023.
Ospite a «Verissimo», la 49enne ha confessato tutta la sua emozione: «Non riesco ancora a crederci, mia figlia si sposa», racconta nello studio di Silvia Toffanin. «So già che mi commuoverò dall’inizio alla fine», aggiunge.
Secondo quanto rivelato dalla stessa showgirl nel programma, la cerimonia si terrà in Sicilia, un dettaglio finora non ufficializzato dagli sposi.
Michelle ripercorre anche il passato: «Avevo 19 anni quando è arrivata Aurora», ricorda, sottolineando il legame speciale con la figlia, che nel frattempo l'ha resa nonna.
Oltre alla famiglia, c'è spazio anche per la vita sentimentale. Sempre a «Verissimo», Michelle Hunziker conferma di essere di nuovo innamorata: «Sono felice, ma preferisco tenere tutto per me», spiega, senza fare nomi e ribadendo la volontà di proteggere la sfera privata.
Secondo indiscrezioni riportate dai media di gossip, il nuovo compagno sarebbe l'attore Giulio Berruti.
I due si conoscerebbero da tempo, ma la relazione sarebbe iniziata solo negli ultimi mesi, dopo essersi ritrovati a un evento in Svizzera. Da lì, incontri tra Roma e fughe romantiche, tra cui un week end in Toscana.
Le prime immagini insieme risalgono a marzo, quando sono stati fotografati a Ferrara. Più recente invece, secondo quanto pubblicato da diversi tabloid, l'avvistamento sul lago di Como, dove i due sono stati immortalati durante una passeggiata culminata con un bacio.
Dopo le relazioni passate - dai matrimoni con Eros Ramazzotti e Tommaso Trussardi fino alla storia più recente con Nino Tronchetti Provera - Michelle sembra aver ritrovato serenità. «Sono innamorata e felice», ribadisce, senza però voler aggiungere altro sulla nuova relazione.