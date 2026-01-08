  1. Clienti privati
Visita alla NASA Michelle Hunziker vola a Houston

Covermedia

8.1.2026 - 13:00

Michelle Hunziker.
Michelle Hunziker.
covermedia

La conduttrice è volata in Texas per un tour esclusivo allo Space Center con l'astronauta italiano Luca Parmitano.

Covermedia

08.01.2026, 13:00

08.01.2026, 13:01

Michelle Hunziker è volata in Texas per visitare il centro della NASA, condividendo sui social un viaggio vissuto tra meraviglia e riflessione. A Houston ha preso parte a un tour esclusivo allo Space Center, sotto la guida d'eccezione dell'astronauta italiano Luca Parmitano. «Si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola, sono emozionatissima», ha raccontato, definendo l'esperienza «impressionante», un'occasione per avvicinarsi al mondo della ricerca e dell'esplorazione spaziale. Un viaggio privato, lontano dai riflettori ufficiali, ma diventato racconto pubblico nel giro di poche ore.

La celebre conduttrice è tornata a parlare anche del rapporto con Eros Ramazzotti, ribadendo un concetto che negli anni non ha mai cambiato. «Eros è la mia famiglia», ha dichiarato, sottolineando come il legame resti solido, soprattutto nel ruolo condiviso di genitori.

Sul piano professionale, Michelle resta uno dei volti centrali dell'offerta Mediaset. Nei prossimi mesi è atteso il suo ritorno a «Striscia la notizia», mentre restano attivi anche i progetti di prima serata legati al brand «Michelle Impossible», format-evento già rinnovato nelle ultime stagioni e destinato a nuove declinazioni speciali.

