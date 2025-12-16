  1. Clienti privati
Il racconto shock Michelle Obama su Rob e Michele Reiner: «Dovevamo vederli proprio quella sera»

Covermedia

16.12.2025 - 13:10

Barack e Michelle Obama
Barack e Michelle Obama
Covermedia

L'ex First Lady e Barack Obama avevano un appuntamento con il regista e la moglie proprio il giorno in cui sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles.

Covermedia

16.12.2025, 13:10

16.12.2025, 13:59

Michelle Obama racconta un dettaglio sconvolgente sulla morte di Rob Reiner e della moglie Michele Singer Reiner: lei e Barack Obama avrebbero dovuto incontrarli la sera stessa in cui la coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

Ospite del «Jimmy Kimmel Live!» lunedì sera, l'ex First Lady spiega che l'incontro con il regista di «Harry, ti presento Sally» e la fotografa era previsto per la domenica sera. «Li conoscevamo da tantissimi anni e dovevamo vederli quella sera, proprio ieri sera. Poi è arrivata la notizia», racconta, visibilmente scossa.

Nel corso dell'intervista, Michelle sembra anche rispondere indirettamente alle parole di Donald Trump, che dopo la morte di Reiner aveva pubblicato un duro attacco sui social contro il regista. Dichiarazioni ribadite successivamente in conferenza stampa, dove Trump aveva definito Reiner «una persona squilibrata» e «molto dannosa per il Paese».

Senza citarlo direttamente, Michelle replica con fermezza: «A differenza di alcune persone, Rob e Michele Reiner erano tra gli individui più onesti e coraggiosi che si possano conoscere. Non erano squilibrati né fuori di testa. Sono sempre stati persone appassionate».

E aggiunge: «In un periodo in cui il coraggio scarseggia, loro erano pronti a sostenere con le azioni ciò in cui credevano. Amavano la loro famiglia, questo Paese, l'equità e la giustizia. Questa è la verità. Io li conoscevo davvero».

Cordoglio sui social

Poche ore prima, anche Barack Obama aveva condiviso un messaggio di cordoglio sui social, definendosi insieme alla moglie «con il cuore spezzato» per la perdita degli amici di lunga data.

Altri tributi arrivano dal mondo dello spettacolo. Eric Idle, storico membro dei Monty Python, racconta di aver parlato con Reiner al telefono «per oltre un'ora» il sabato precedente.

Jane Fonda ricorda di averli visti «in salute e sereni» la sera prima della tragedia. Secondo quanto riportato, la coppia aveva partecipato anche a una festa natalizia affollata di star, organizzata dal comico Conan O'Brien.

Durante il monologo di apertura della puntata, Jimmy Kimmel attacca duramente il presidente Trump per i suoi commenti, definiti «odiosi e ripugnanti».

«Conoscendo Rob Reiner», afferma il conduttore, «so che avrebbe voluto continuassimo a denunciare le atrocità che continuano a uscire dalla bocca di quest'uomo irresponsabile. E continueremo a farlo».

Rob Reiner, 78 anni, e Michele Singer Reiner, 68, sono stati trovati con ferite da arma da taglio. Le autorità trattano il caso come un duplice omicidio. Il loro figlio Nick, 32 anni, è stato arrestato domenica sera con l'accusa di aver ucciso i genitori e si trova attualmente in custodia senza possibilità di cauzione.

