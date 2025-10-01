  1. Clienti privati
Nuove priorità Michelle Pfeiffer nonna per la prima volta: «È il paradiso»

Covermedia

1.10.2025 - 13:00

Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Covermedia

L'attrice ha annunciato la nascita del primo nipote. Tra gratitudine e nuove priorità, la diva di Hollywood racconta come la famiglia abbia cambiato la sua visione della carriera.

Covermedia

01.10.2025, 13:00

01.10.2025, 13:38

Michelle Pfeiffer è diventata nonna per la prima volta: un'emozione travolgente che, probabilmente, la terrà lontana dal set.

«Mi rendo conto di avere un tempo limitato davanti a me e... lo annuncio qui: sono diventata nonna l'anno scorso», ha detto sorridendo al podcast «SmartLess». «Sono stata molto silenziosa a riguardo, ed è... è il paradiso. È ridicolo».

Michelle, 67 anni, ha due figli adulti avuti dal marito David E. Kelley: Claudia, 32, e John, 31. Ancora top secret quale dei due abbia dato alla luce il bebè.

«Se avessi saputo che sarei diventata nonna, non avrei preso così tanti impegni lavorativi», ha ammesso. «Ma ho amato ogni progetto e sono molto grata. Rinunciare a quell'ansia sul processo mi ha liberata e in qualche modo mi ha resa migliore».

La Pfeiffer, che ha appena terminato le riprese della serie drammatica «Margo's Got Money Troubles» insieme a Elle Fanning e Nicole Kidman, in uscita su Apple TV+ il prossimo anno, si dice pronta a rallentare il ritmo per non perdersi nulla della nuova avventura: quella di nonna.

