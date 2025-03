Michelle Trachtenberg

L'attrice è morta a 39 anni per cause ignote. Pare che la famiglia abbia rifiutato l'autopsia per motivi religiosi.

Sono destinate a rimanere ignote le cause della morte di Michelle Trachtenberg.

Come riferito dall'ufficio del medico legale capo di New York, la famiglia non ha autorizzato l'autopsia sul corpo della star di «Gossip Girl», morta improvvisamente a 39 anni. Pare che la famiglia si sia rifiutata di far esaminare il corpo della giovane attrice per motivi religiosi. La decisione non è stata contestata dall'ufficio del medico legale poiché la morte di Michelle non è considerata «sospetta».

Trachtenberg è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Manhattan mercoledì sera, dopo che la polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al 911.

Pare che Trachtenberg si fosse sottoposta lo scorso anno a un trapianto di fegato, sebbene l'attrice non abbia mai parlato pubblicamente delle sue condizioni di salute.

Un portavoce della star di «Buffy l'ammazzavampiri» ha confermato la triste notizia con un comunicato. «È con grande tristezza che confermiamo che Michelle Trachtenberg è scomparsa», si legge nella dichiarazione. «La famiglia chiede la privacy per la loro perdita. Al momento non ci sono ulteriori dettagli».

Il giorno dopo, l'amica di lunga data della star, Amanda de Cadenet, ha rivelato che Trachtenberg sapeva di avere «molte probabilità di morire». «Vedendo il tuo viso dal letto d'ospedale quando ci siamo viste di recente su FaceTime, anche se non sembravi te stessa, la tua dolcezza e il tuo umorismo erano ancora vivi», ha scritto la fotografa in un post ora cancellato. «Non condividerò i dettagli delle nostre conversazioni degli ultimi 6 mesi. Ma sapevi che la morte era un'alta probabilità».