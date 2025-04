Michelle Trachtenberg

L'attrice Michelle Trachtenberg si è spenta due mesi fa per complicanze legate al diabete mellito, come confermato dall'ufficio del medico legale capo di New York.

Sono state rivelate le cause della morte di Michelle Trachtenberg a due mesi dalla sua prematura scomparsa.

A provocare il decesso della star di «Gossip Girl» sono state alcune complicazioni dovute al diabete mellito, come confermato mercoledì dall'ufficio del medico legale capo di New York.

Quest'ultimo, come scrive Euronews, ha modificato la causa e le modalità della sua morte in seguito alla revisione dei risultati degli esami di laboratorio. Si ritiene che si sia trattata di una morte naturale.

Nessuna prova di criminalità

Giova ricordare che Michelle è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di New York il 26 febbraio. Aveva 39 anni.

E si era vociferato che l'attrice di «Buffy l'ammazzavampiri» fosse andata in arresto cardiaco poco dopo aver ricevuto un trapianto di fegato. Non è chiaro da quanto tempo convivesse con il diabete.

La sua famiglia si era opposta a un'autopsia, che l'ufficio del medico legale ha accettato perché non c'erano prove di criminalità.

La carriera

Michelle aveva conquistato la fama mondiale nei primi anni 2000. Ha iniziato la sua carriera con il film «Harriet, la spia» del 1996. Ha poi recitato in una serie di altri film, tra cui «L'ispettore Gadget», «Black Christmas» ed «Eurotrip», oltre a serie TV come «Law & Order», «Mercy», «Weeds», «Criminal Minds», «Sleepy Hollow» e «NCIS: Los Angeles».

Dopo la sua scomparsa, diverse co-star di Michelle le hanno reso omaggio, tra cui Blake Lively di «Gossip Girl» che ha scritto: «Era elettricità. Sapevi quando entrava in una stanza perché l'atmosfera cambiava. Tutto ciò che faceva, lo faceva al 200 percento».