Michelle Williams

La ex Destiny's Child debutta in un ruolo originale a Broadway. Nessuna nomination, ma Beyoncé e Kelly Rowland in platea per lei.

Covermedia Covermedia

Michelle Williams è tornata a Broadway. E l'ha fatto in grande stile, vestendo i panni di Viola Van Horn nella versione musicale di «Death Becomes Her», adattamento teatrale del cult del 1992. Lo show ha ricevuto dieci nomination ai Tony Awards 2025, ma lei no.

«Ha punto un po'», ha ammesso Michelle Williams parlando con «Variety». «Ma poi mi sono detta: ragazza, sei tornata a Broadway quando pensavi che non sarebbe più successo. Chi è la vincente? Sono ancora io. Questo mi ha rimessa in piedi».

La Williams, che nel 2018 aveva lasciato il revival di «Once On This Island» dopo appena due settimane per curare una depressione, ha confessato di aver pensato che Broadway l'avesse scaricata per sempre: «Pensavo di essere un peso, una responsabilità. Pensavo che non mi avrebbero mai più voluta».

E invece eccola lì: di nuovo in scena, con un ruolo originale, e con le poltrone occupate da nomi come Beyoncé, Kelly Rowland, la sua omonima attrice Michelle Williams e persino Isabella Rossellini, che interpretò Viola nel film originale.

«Non lo do per scontato, né lo prendo alla leggera», ha detto. E, nomination o meno, il pubblico è con lei.

I Tony Awards 2025 si terranno lunedì 9 giugno al Radio City Music Hall di New York, con la conduzione di Cynthia Erivo.