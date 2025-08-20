  1. Clienti privati
Confermata la nascita di una bimba Michelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»

Covermedia

20.8.2025 - 13:00

L'attrice statunitense ha parlato per la prima volta del suo percorso di maternità surrogata, confermando anche il genere della piccola.

Michelle Williams ha rotto il silenzio e, dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato la nascita di una bambina.

L'attrice, che il pubblico ricorda nei panni di Jen in «Dawson's Creek» e che di recente è apparsa in «Dying for Sex» su Disney+, ha svelato la notizia durante una puntata di «Jimmy Kimmel Live!», condotta dall'amica Tiffany Haddish.

«Allora devo fare un grande ringraziamento a Christine, perché quest'ultima bambina non è arrivata attraverso il mio corpo», ha detto con leggerezza l'attrice. «Ma il miracolo della nostra piccola è grazie a Christine. Magari ci stai guardando: grazie, Christine».

Williams ha aggiunto con un sorriso: «Grazie a Christine, ho tre figli piccoli a casa».

È la prima volta che l'attrice parla pubblicamente del suo percorso con la maternità surrogata e che rivela il genere della nuova arrivata.

Già madre di altri 3 figli

La star di «Dawson's Creek» è madre di quattro figli: la primogenita Matilda, 19 anni, nata dalla relazione con l'attore Heath Ledger; Hart, avuto nel 2020 con il regista e produttore Thomas Kail, sposato nello stesso anno; un altro figlio nato nel 2022; e la più piccola, arrivata quest'anno tramite surrogata. I nomi degli ultimi due non sono stati resi noti.

Nel corso dell'intervista, Michelle ha parlato anche della difficoltà di bilanciare la carriera con la vita familiare: «Va tutto bene e sotto controllo. Io sono l'adulto», ha scherzato.

Poi ha aggiunto: «Sento molte persone parlare di self-care, e mi chiedo: quando? Perché sono una mamma che lavora. Ho già i sensi di colpa, non voglio togliere altro tempo a loro, ma capisco che devo ricaricare le energie».

