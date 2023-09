Mick Jagger

Il leggendario rocker preferirebbe devolvere la sua fortuna in beneficenza.

Brutte notizie per i figli di Mick Jagger.

Parlando con il Wall Street Journal, il frontman dei Rolling Stones ha dichiarato di voler devolvere in beneficenza i 500 milioni di dollari, derivanti dal suo catalogo musicale.

«Ai miei figli non servono 500 milioni di dollari per vivere bene», ha dichiarato Jagger. «Andiamo».

Il cantante, 80 anni, inoltre non ha nessuna intenzione di vendere il suo catalogo musicale. «Potrei darlo in beneficenza. Potrebbe servire a realizzare qualcosa di buono nel mondo».

Mick ha otto figli: Karis Hunt Jagger, 52, Jade Sheena Jezebel Jagger, 51, Elizabeth Scarlett Jagger, 39, James Leroy Augustin Jagger, 38, Georgia May Ayeesha Jagger, 31, Gabriel Luke Beauregard Jagger, 25, Lucas Maurice Morad-Jagger, 24, e Deveraux Octavian Basil Jagger di appena 6 anni.

Anche altre celebrity come Ashton Kutcher, Gordon Ramsay, Bill Gates, Sting e Elton John hanno dichiarato di non voler lasciare le loro fortune ai figli.

«Ovviamente voglio lasciare i miei ragazzi in una buona situazione finanziaria, ma credo che sia terribile viziarli, rovinerebbe le loro vite», ha dichiarato Elton in un’intervista al The Mirror nel 2016.

