Melanie Hamrick

La promessa di matrimonio risale a due o tre anni fa, come rivelato dalla compagna del frontman dei Rolling Stones.

Covermedia Covermedia

Mick Jagger e Melanie Hamrick sono ufficialmente fidanzati. Il frontman dei Rolling Stones ha chiesto la mano all'ex ballerina «due o tre anni fa», come rivelato da Melanie in un'intervista rilasciata al magazine francese «Paris Match». «Siamo ufficialmente fidanzati da due o tre anni», ha detto Hamrick.

Tuttavia, i due - lui 81enne e lei 37enne - non hanno fretta di convolare a nozze. «Forse un giorno ci sposeremo o forse no. Siamo felici della vita che stiamo vivendo adesso e avrei paura di cambiare qualsiasi cosa», ha spiegato Melanie, che ha poi rivelato il segreto della loro relazione: «Cerchiamo di sostenerci a vicenda, di esserci l'uno per l'altra ed essere felici. Questo è tutto ciò che conta per me e tutto ciò per cui mi impegno».

Le voci di fidanzamento ufficiale dei due erano circolate nel giugno 2023, quando Melanie venne avvistata con un anello di diamanti all'anulare sinistro durante la promozione del suo primo romanzo, «First Position». All'epoca Melanie si era limitata a definire il gioiello come un anello di promessa.

Melanie e Mick si sono conosciuti nel 2014 e hanno avuto un figlio di nome Deveraux due anni dopo.

L'unico matrimonio del leggendario musicista è stato con Bianca Jagger, dal 1971 fino alla separazione definitiva nel 1978. Il rocker è padre di altri sette figli nati da precedenti relazioni.