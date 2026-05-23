Mick Jagger Covermedia

Il leggendario rocker è arrivato sull'isola di Stromboli in elicottero per le riprese del film di Alice Rohrwacher. Il cast stellare è composto anche da Josh O'Connor, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Isabella Rossellini.

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Mick Jagger entra nel cast stellare di «Three Incestuous Sisters», nuovo film diretto da Alice Rohrwacher, le cui riprese si stanno attualmente svolgendo in Italia.

Il frontman dei Rolling Stones è arrivato sull'isola di Stromboli in elicottero nei giorni scorsi per le riprese del primo film in lingua inglese dell'acclamata regista.

Jagger sarà nel lungometraggio il guardiano di un faro insieme al figlio, interpretato da Josh O'Connor. Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Jessie Buckley invece vestiranno i panni delle tre sorelle. Completa il cast Isabella Rossellini.

Basato sull'omonimo romanzo gotico di Audrey Niffenegger, il film segue la storia di tre sorelle che si innamorano del figlio del guardiano del faro (O'Connor). Rohrwacher ha curato l'adattamento cinematografico del romanzo con l'autrice di «Eileen», Ottessa Moshfegh.

Jagger, 82, non è estraneo alla recitazione, avendo ricoperti diversi ruoli nel corso della sua lunghissima carriera artistica. Nel 1970 ha debuttato sul grande schermo nel film «I fratelli Kelly». Nel suo curriculum anche pellicole come «Sadismo», «Freejack – In fuga nel futuro» del 1991, «Bent» del 1997 e «L'ultimo cigolò» del 2001. L'ultima apparizione sul grande schermo della leggenda del rock risale al 2019 con «La tela dell'inganno».

È un periodo molto impegnativo per Mick, che sta preparando con il resto degli Stones l'uscita del nuovo album «Foreign Tongues», in arrivo il 10 luglio. Si tratta del 25esimo album in studio della rockband.

La maggior parte delle riprese di «Three Incestuous Sisters» si svolgeranno tra Roma e Stromboli. Oltre a interpretare una delle protagoniste, Dakota Johnson produrrà il film tramite il suo banner TeaTime Pictures.

Rohrwacher ha già diretto O'Connor e Rossellini nel 2023 sul set de «La Chimera».