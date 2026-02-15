Melanie Hamrick

Melanie Hamrick racconta di essere stata afferrata da dietro mentre si trovava con degli amici all'Annabel's, nel quartiere Mayfair.

Melanie Hamrick si è detta «scossa e rattristata» per l'aggressione, avvenuta all'esterno del club esclusivo.

«È qualcosa di molte difficile da condividere, ma sono stata fisicamente attaccata all'Annabels Mayfair stasera», ha scritto in un post, poco dopo rimosso. «Sono grata ai miei amici per avermi protetto. Due persone mi hanno afferrata da dietro e ringrazio Dio per le persone buone che sono soccorse in mio aiuto».

Melanie ha infine aggiunto: «Sono scossa e rattristata, mi si spezza il cuore all'idea che alcune persone possano trattarti in questo modo».

Come riporta il The Sun, si sarebbe trattato di un tentativo di rapina.

Insieme dal 2014

La 38enne è legata alla leggenda dei Rolling Stones dal 2014. Dopo due anni in coppia, i due sono diventati genitori di un bambino, Deveraux, l'ottavo figlio del rocker 82enne.

Hamrick ha confermato le indiscrezioni sulla proposta di matrimonio in un'intervista rilasciata a Paris Match nell'aprile 2025. «Siamo fidanzati ufficialmente da due o tre anni».

Melanie ha aggiunto di non avere fretta di correre all'altare. «Forse un giorno ci sposeremo, o forse no. Siamo felici della nostra vita così com'è e ho paura di cambiare qualcosa. Proviamo a sostenerci a vicenda, di esserci l'uno per l'altro e di essere felici. Questo è ciò che conta ed è quello che desidero di più».

Jagger è stato sposato dal 1971 al 1978 con Bianca Jagger ed ha avuto lunghe relazioni con Marianne Faithfull, Jerry Hall e L'Wren Scott.