L'attore americano Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello Vip

Mickey Rourke è durato poco al Grande Fratello Vip. Keystone

L'attore statunitense è stato allontanato dal reality show britannico a causa di commenti offensivi e atteggiamenti inappropriati verso altri partecipanti.

Redazione blue News

Mickey Rourke, noto attore americano, è stato espulso dal reality show britannico Celebrity Big Brother UK dopo solo sei giorni per comportamenti inappropriati e uso di linguaggio offensivo.

L'uomo ha scatenato polemiche per commenti omofobi rivolti a JoJo Siwa, influencer e cantante americana, che ha provocato indignazione tra i concorrenti e il pubblico.

Nonostante un avvertimento formale e le scuse, ulteriori episodi hanno portato alla definitiva espulsione di Rourke dal programma. Mostra di più

L'attore americano Mickey Rourke, celebre per i suoi ruoli in film iconici come «9 settimane e ½» e «The Wrestler», è stato recentemente coinvolto in una polemica durante la sua partecipazione al reality show britannico Celebrity Big Brother UK, equivalente del Grande Fratello Vip italiano.

Dopo soli sei giorni dall'inizio del programma, il 72enne è stato espulso dalla produzione per comportamenti considerati inappropriati e per l'uso di un linguaggio offensivo nei confronti degli altri concorrenti.

Secondo quanto riportato dal «Daily Mail», l'attore ha fatto commenti omofobi nei confronti di JoJo Siwa, influencer e cantante americana apertamente queer. Durante un'interazione nella casa, Rourke ha chiesto a Siwa se preferisse i ragazzi o le ragazze; alla risposta dell'influencer, che ha dichiarato di preferire le ragazze e di avere una partner di genere non binario, il newyorkese ha risposto con un commento offensivo.

Le parole dell'uomo hanno suscitato indignazione tra i partecipanti e il pubblico, portando la produzione a emettere un avvertimento formale. Nonostante le scuse dell'attore, ulteriori episodi di comportamento inappropriato, tra cui una lite con il concorrente Chris Hughes, hanno portato alla sua espulsione dal programma.

La produzione di Celebrity Big Brother UK ha ribadito l'importanza di mantenere un ambiente rispettoso e inclusivo all'interno della casa, monitorando attentamente il comportamento dei partecipanti per garantire il rispetto delle norme etiche e comportamentali.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.