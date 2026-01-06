Mickey Rourke

L'attore avvia una campagna GoFundMe per evitare lo sfratto dalla sua casa di Los Angeles.

Covermedia Covermedia

Mickey Rourke rischia di restare senza un tetto.

Per evitare lo sfratto dalla sua abitazione di Los Angeles, il 73enne ha avviato una campagna su GoFundMe nella speranza di riuscire a saldare l'affitto arretrato.

Secondo quanto riportato da People, nel mese di dicembre l'attore candidato all'Oscar ha ricevuto un avviso di pagamento per circa 60mila dollari (più o meno 51.200 euro) di canoni non versati, con l'alternativa di lasciare l'immobile. La raccolta fondi, intitolata «Help Mickey Rourke Stay in His Home», aveva raggiunto al momento della pubblicazione circa un terzo dell'obiettivo, fissato a 100mila dollari (circa 92mila euro).

Nel testo che accompagna la campagna, Rourke viene descritto come una figura iconica del cinema americano: «È entrato nel cinema come una forza della natura – grezzo, impavido, assolutamente originale». Il racconto ripercorre la sua carriera tra la fine degli anni Settanta e Ottanta, ricordando interpretazioni diventate simbolo di un'epoca.

La descrizione sottolinea inoltre come l'allontanamento dai set per dedicarsi alla boxe abbia lasciato all'attore «cicatrici fisiche ed emotive durature», insieme all'abbandono di un'industria che un tempo lo celebrava. «La fama non protegge dalle difficoltà e il talento non garantisce stabilità», si legge ancora. «Resta una persona che merita dignità, una casa e la possibilità di rimettersi in piedi».

Il grande successo di Rourke arrivò con «Rusty il selvaggio» di Francis Ford Coppola nel 1983. Tra gli altri titoli più noti figurano «9 settimane e 1/2», «Angel Heart – Ascensore per l'inferno», «Barfly – Moscone da bar», «Sin City» e «The Wrestler», che gli valse la nomination all'Oscar.

Recentemente l'attore era stato annunciato nel cast del thriller indipendente «Mascots», progetto attualmente in fase di sviluppo.