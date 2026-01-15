Mickey Rourke (foto d'archivio). Imago

Le immagini di Mickey Rourke che lascia la propria abitazione con scatoloni e borse hanno riportato sotto i riflettori una situazione abitativa critica, segnata dal possibile sfratto dell'attore.

Hai fretta? blue News riassume per te Le foto diffuse online mostrano Mickey Rourke mentre esce dalla sua casa, alimentando l'ipotesi di uno sfratto o di un allontanamento forzato mai confermato ufficialmente.

La vicenda è esplosa dopo la comparsa di una raccolta fondi su GoFundMe per evitare lo sfratto, iniziativa che l’attore ha smentito di aver autorizzato.

Tra versioni contrastanti e immagini diventate virali, il caso evidenzia la fragilità di una ex star che rifiuta la carità e rivendica il diritto di affrontare la crisi da sola. Mostra di più

Le foto sembrano parlare da sole. Mickey Rourke che esce dalla sua abitazione con alcuni effetti personali, scatoloni e borse. Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno riacceso l'attenzione su una situazione abitativa diventata improvvisamente pubblica.

Al centro del caso, il possibile sfratto dell'attore, una prospettiva che segna uno dei momenti più difficili della sua vita lontano dai riflettori di Hollywood.

Le immagini diffuse online, fra gli altri da «Chi», mostrano l'ex star del cinema mentre lascia l'abitazione in cui viveva, alimentando l’ipotesi di uno sfratto o di un allontanamento forzato.

Dal canto suo, Rourke non ha mai confermato ufficialmente la vicenda, ma gli scatti hanno riportato al centro una situazione abitativa critica.

Mickey Rourke checks into a West Hollywood hotel with his dog amid a threat of eviction. https://t.co/kScNCxIobh pic.twitter.com/3FVzmrvsZ3 — TMZ (@TMZ) January 5, 2026

La raccolta fondi falsa

A rendere pubblica la questione è stata anche una raccolta fondi apparsa su GoFundMe, presentata come necessaria per evitare lo sfratto e coprire spese urgenti legate alla casa.

L'iniziativa, si presume lanciata dalla manager Liya-Joelle Jones, ha però scatenato la reazione di Rourke, che in un video sui social ha smentito di averla autorizzata e ha ribadito di non voler accettare aiuti economici pubblici.

In un'intervista a «The Hollywood Reporter», la manager ha parlato di gravi problemi nell’abitazione, tra cui muffa e assenza di acqua corrente, e di un trasferimento temporaneo dell’attore in hotel, mentre la raccolta fondi si avvicinava ai 100'000 dollari.

Al di là delle versioni contrastanti, resta l'impatto delle immagini: il possibile sfratto diventa il simbolo di una fragilità che colpisce anche chi ha conosciuto il successo assoluto.

Rourke rifiuta la carità e rivendica il diritto di affrontare la crisi da solo, mentre Hollywood osserva da lontano uno dei suoi ex volti più iconici.