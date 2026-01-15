Le foto sembrano parlare da sole. Mickey Rourke che esce dalla sua abitazione con alcuni effetti personali, scatoloni e borse. Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno riacceso l'attenzione su una situazione abitativa diventata improvvisamente pubblica.
Al centro del caso, il possibile sfratto dell'attore, una prospettiva che segna uno dei momenti più difficili della sua vita lontano dai riflettori di Hollywood.
Le immagini diffuse online, fra gli altri da «Chi», mostrano l'ex star del cinema mentre lascia l'abitazione in cui viveva, alimentando l’ipotesi di uno sfratto o di un allontanamento forzato.
Dal canto suo, Rourke non ha mai confermato ufficialmente la vicenda, ma gli scatti hanno riportato al centro una situazione abitativa critica.
A rendere pubblica la questione è stata anche una raccolta fondi apparsa su GoFundMe, presentata come necessaria per evitare lo sfratto e coprire spese urgenti legate alla casa.
L'iniziativa, si presume lanciata dalla manager Liya-Joelle Jones, ha però scatenato la reazione di Rourke, che in un video sui social ha smentito di averla autorizzata e ha ribadito di non voler accettare aiuti economici pubblici.
In un'intervista a «The Hollywood Reporter», la manager ha parlato di gravi problemi nell’abitazione, tra cui muffa e assenza di acqua corrente, e di un trasferimento temporaneo dell’attore in hotel, mentre la raccolta fondi si avvicinava ai 100'000 dollari.
Al di là delle versioni contrastanti, resta l'impatto delle immagini: il possibile sfratto diventa il simbolo di una fragilità che colpisce anche chi ha conosciuto il successo assoluto.
Rourke rifiuta la carità e rivendica il diritto di affrontare la crisi da solo, mentre Hollywood osserva da lontano uno dei suoi ex volti più iconici.