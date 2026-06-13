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Reali Migliaia in piazza per la parata di compleanno di re Carlo III

SDA

13.6.2026 - 14:41

Il Trooping the Colour è una una parata celebrativa che si svolge annualmente a Londra per il compleanno del sovrano del Regno Unito.
Il Trooping the Colour è una una parata celebrativa che si svolge annualmente a Londra per il compleanno del sovrano del Regno Unito.
Keystone

A Londra si è celebrato il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che si svolge annualmente in onore del compleanno del sovrano del Regno Unito. Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato re Carlo III e la famiglia reale britannica.

Keystone-SDA

13.06.2026, 14:41

13.06.2026, 14:44

Il monarca, in realtà, compie gli anni il 14 novembre ma quelli del secondo sabato di giugno rappresentano da sempre i festeggiamenti ufficiali in onore del sovrano in carica.

Re Carlo III e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza lungo The Mall da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, accompagnati da centinaia di guardie.

La principessa Kate e i suoi figli George, Charlotte e Louis, hanno sfilato in un'altra carrozza. Il principe William ha accompagnato la parata a cavallo, proprio come gli zii, i principi Anna ed Edoardo.

Tra la folla si potevano scorgere anche alcuni oppositori della monarchia che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re.

Al termine, un corteo ha riportato la famiglia reale a Buckingham Palace e i cannoni hanno sparato 41 salve.

Momento molto atteso della cerimonia, il passaggio delle Red Arrows (Frecce Rosse), la pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica, che hanno sorvolato la zona, lasciando scie di vapore rosse, bianche e blu sul centro di Londra.

La «parata aerea» è stata seguita dai reali dal balcone, prima dell'inno nazionale.

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