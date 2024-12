L'attrice spagnola Karla Sofía Gascón coronata miglior attrice europea agli European Film Awards a Lucerna. Keystone

Il premio del cinema europeo per il miglior attore è andato a Abou Sangare per «L'histoire de Souleymane» mentre quello per la miglior attrice a Karla Sofía Gascón per «Emilia Pérez» questa sera agli European Film Awards a Lucerna.

SDA

Sangare, si è collegato a distanza, non potendo viaggiare in Svizzera a causa della mancanza di documenti. Nel film di Boris Lojkine Sangare interpreta un giovane guineano che attende con ansia i colloqui per la sua richiesta d'asilo in Francia. La sua è una storia molto vicina a quella del protagonista, anche lui è arrivato in Francia come rifugiato dalla Guinea e ancora ora fatica ad avere un permesso permanente per rimanere nel Paese.

L'attrice spagnola Karla Sofía Gascón, già premiata a Cannes con le altre tre colleghe protagoniste con il Premio per la miglior attrice. «Grazie al miglior regista europeo per aver fatto di me la miglior attrice europea», ha detto Gascón a Lucerna rivolgendosi al regista francese Jacques Audiard.

«Mi sono vestita di blu perché credo profondamente nei valori dell'Unione europea e in tutti noi», ha detto l'attrice transgender, che in «Emilia Pérez» interpreta un narcotrafficante che fa una transizione di genere per diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

I riconoscimenti in queste due categorie sono stati presentati dall'attrice franco-svizzera Irène Jacob e dall'attrice iraniana con cittadinanza francese Zar Amir.

sifo, ats