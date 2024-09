Mike Bongiorno

A Milano, Palazzo Reale ospita una mostra in onore di Mike Bongiorno, a cento anni dalla sua nascita, con un percorso tra cimeli, ricordi e momenti storici della televisione italiana.

A Palazzo Reale di Milano, è stata inaugurata la mostra «Mike Bongiorno 1924-2024», dedicata ai cento anni dalla nascita del celebre conduttore televisivo.

Attraverso dodici sezioni, il pubblico può scoprire l'uomo dietro la leggenda, con oggetti unici forniti dalla Fondazione Mike Bongiorno, che svelano la sua carriera e il suo lato più personale. «Era proprio come il pubblico lo vedeva in televisione: umano, esigente e sempre preciso», ha raccontato Pier Silvio Berlusconi, AD di Mfe-Mediaset.

In esposizione anche degli inediti

Non solo la carriera televisiva, ma anche la vita privata di Bongiorno è al centro della mostra, che espone documenti personali, fotografie mai viste prima, copioni e premi, offrendo ai visitatori uno sguardo completo sulla sua figura.

«La sua storia inizia con la migrazione dalla Sicilia agli Stati Uniti e attraversa momenti duri come la prigionia a San Vittore durante la guerra, che lo ha segnato profondamente», ha ricordato Nicolò Bongiorno, figlio di Mike, all'inaugurazione dell'evento.

Tra i promotori dell'esposizione c'è anche il Gruppo Rana, con il presidente Giovanni Rana che ha voluto raccontare un ricordo personale legato all'amicizia con Mike.

«Condividevamo la passione per la lirica, e una sera, all'Arena di Verona, sotto un acquazzone, ci trovammo inzuppati e trasformammo delle tovaglie in mantelli, ridendo a crepapelle. Mike sapeva sempre come far divertire tutti con la sua semplicità e il suo umorismo spontaneo».

Una mostra anche interattiva

La mostra esplora i grandi momenti della carriera di Bongiorno, come uno studio radiofonico degli anni Quaranta una sala TV di un bar anni Cinquanta, offrendo un viaggio nella memoria collettiva italiana.

I visitatori potranno anche interagire con le ricostruzioni delle famose cabine di «Rischiatutto» e la celebre ruota de «La ruota della fortuna». La mostra include anche filmati di Rai e Mediaset, che raccontano la sua passione per la montagna e lo sport.

La mostra «Mike Bongiorno 1924-2024» sarà visitabile a Palazzo Reale dal 17 settembre al 17 novembre. I biglietti hanno un prezzo intero di 12 euro, mentre per alcune categorie sono previsti sconti.

