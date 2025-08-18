Mila Kunis

L'attrice, insieme a Natalie Portman, ha ricordato i durissimi mesi di preparazione per il film di Darren Aronofsky. Tra 12 ore di danza al giorno, brodo come unico pasto e lividi sulle costole, ecco come ha vissuto un ruolo che le ha cambiato la carriera.

Covermedia Covermedia

A quindici anni dall'uscita di «Il cigno nero» (Black Swan), Mila Kunis ha svelato a Vogue i sacrifici sostenuti per entrare nei panni della ballerina Lily, rivale di Natalie Portman nel thriller psicologico di Darren Aronofsky.

«La mia preparazione è stata fatta di tanta danza e pochissimo cibo – lo so che non si dovrebbe dire, ma è la verità. Bevevo molto brodo e ballavo per 12 ore al giorno», ha ricordato l'attrice, oggi 42enne.

Le prove, inizialmente previste per tre mesi, si allungarono a sei a causa di problemi di finanziamento. «Avremmo dovuto avere tre mesi di preparazione prima delle riprese, ma abbiamo perso parte dei fondi e così si è arrivati a sei, mentre Darren cercava nuovi investitori», ha spiegato Kunis.

Un percorso che non ha lasciato solo segni psicologici, ma anche fisici. «Giravamo quelle scene di danza per ore, e avevo lividi su tutte le costole solo per essere sollevata di continuo», ha raccontato.

Durante l'intervista, Portman ha rivelato di essere stata lei a insistere con Aronofsky perché Kunis fosse scelta per la parte, certa che l'amica avesse esperienza di danza classica. Ma Mila, con ironia, ha ridimensionato: «Credo di aver detto: «Ho ballato una volta», e questo si è trasformato nel fatto che avessi fatto punta», ha scherzato, mentre Portman ha ammesso: «Forse ho un po' esagerato a tuo favore!».

Un'ammissione che rivela il dietro le quinte di un film diventato culto e che, tra sacrifici e dedizione, ha permesso alle due attrici di vivere un risultato indimenticabile.