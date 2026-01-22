  1. Clienti privati
Esperienza inclusiva Milano torna agli anni Settanta per «Gomorra – Le Origini»

Covermedia

22.1.2026 - 11:00

Marco D'Amore
Marco D'Amore

L'evento immersivo Sky e NOW riporta la saga alle origini.

Covermedia

22.01.2026, 11:00

22.01.2026, 11:03

«Le Origini», il nuovo prequel della saga crime che racconta l'ascesa di Pietro Savastano.

Dal 23 al 25 gennaio, Piazza Gae Aulenti ospiterà un evento speciale aperto al pubblico, promosso da Sky e NOW, che riporterà i visitatori nella Napoli del 1977, tra suggestioni visive, suoni e atmosfere dell'epoca.

L'iniziativa, intitolata «Dentro Gomorra – Le Origini», ruota attorno a un'installazione immersiva dominata da un gigantesco televisore a tubo catodico, simbolo iconico degli anni Settanta.

I partecipanti potranno entrare fisicamente nello schermo e vivere un'esperienza narrativa personalizzata: grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, ogni visitatore sarà protagonista di una breve scena ambientata nel mondo della serie, ricevendo un video unico proiettato in tempo reale.

Secondo quanto comunicato da Sky, l'obiettivo è «far vivere al pubblico non solo una storia, ma un'epoca», restituendo il clima sociale e culturale in cui affondano le radici dell'universo di «Gomorra».

L'evento è stato progettato per accompagnare il lancio del prequel, che esplora le origini della criminalità organizzata napoletana prima degli eventi narrati nella serie madre.

Venerdì 23 gennaio è prevista la presenza di parte del cast, che inaugurerà ufficialmente l'installazione incontrando il pubblico. Sabato 24, dalle ore 16, l'evento sarà arricchito da un live musicale con Settembre, artista emergente della scena napoletana, chiamato a dialogare idealmente con l'identità sonora della serie.

«Gomorra – Le Origini», ideata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e diretta da Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio, rappresenta uno dei progetti più attesi della stagione Sky. Nei prossimi mesi il cast sarà impegnato in incontri pubblici, presentazioni ufficiali e appuntamenti festivalieri legati al lancio della serie.

