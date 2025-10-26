Miley Cyrus

La popstar Miley Cyrius ha annunciato di avere scritto il brano, intitolato «Dream as One», con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen.

Covermedia Covermedia

Miley Cyrus ha inciso la colonna sonora di «Avatar: Fuoco e Cenere», terzo capitolo della saga diretto da James Cameron.

In un post su Instagram, la popstar ha annunciato di avere scritto il brano, intitolato «Dream as One», con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen.

Il brano è particolarmente evocativo per Miley, che nella scrittura si è ispirata all'incendio che ha distrutto la sua casa in California nel novembre 2018.

«Sono onorata di avere offerto il mio contributo ad Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale che ho scritto con Mark Ronson e Andrew Wyatt», ha dichiarato la star.

«Essendo stata colpita personalmente dal fuoco e avendo ricostruito dalle ceneri, questo progetto racchiude un significato profondo per me».

«Dream as One» verrà pubblicata il 12 dicembre.

Miley ha inoltre ringraziato il regista James Cameron per la fiducia accordatale. «Grazie Jim per avermi dato l'opportunità di trasformare quell'esperienza in una medicina musicale. I temi del film, come l'unità, la guarigione e l'amore, risuonano profondamente nella mia anima, e per me essere anche solo una piccola stella nell'universo di Avatar è un sogno divenuto realtà».

«Avatar: Fuoco e Cenere» arriverà nelle sale il 17 dicembre.