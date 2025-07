Miley Cyrus

La cantante ha rivelato perché non sarà in tournée con il suo ultimo album di successo, «Something Beautiful».

Covermedia Covermedia

Miley Cyrus ha pubblicato il suo ultimo album il 30 maggio, che include il singolo «End of the World», che ha già totalizzato 80 milioni di stream su Spotify.

Nonostante la fantastica accoglienza ricevuta, la popstar ha rivelato che non ha intenzione di andare in tournée.

Parlando con «Good Morning America», la cantante ha detto che non ritiene che gli artisti ricevano il giusto supporto durante i tour.

«Ho la capacità fisica e l'opportunità di andare in tournée. Vorrei averne il desiderio, ma non ce l'ho. Inoltre, non credo che ci sia un'infrastruttura che supporti gli artisti», ha dichiarato.

Ha aggiunto che per lei restare sobria è un altro problema durante i tour: «È davvero difficile mantenere la sobrietà quando si è in viaggio, il che è un aspetto molto importante, una sorta di pilastro di stabilità nella mia vita».

La questione del «benessere mentale»

Miley ha anche sottolineato quanto sia importante per lei mantenere il «benessere mentale».

«Hai così tante migliaia di persone che ti urlano contro, quindi la dopamina ti fa sentire un sacco d'amore, e poi crolli completamente alla fine del concerto – ha continuato la trentaduenne – Inizi a pensare che una sola persona che ti ama non sia abbastanza. Devono essere 10.000, 80.000».

Tra le tante cose la Cyrus ha anche parlato di come ora protegge la sua voce «molto particolare» a causa di problemi alle corde vocali avuti in passato.

«Ho sempre avuto una voce diversa, ma è invecchiata insieme a me, è cambiata e si è evoluta in tutti questi modi diversi – ha spiegato – Ho sempre avuto una certa consistenza sonora unica, e mi sono abituata a lavorare con ciò che mi è stato dato e ad allenarmi in modo appropriato, dandomi dei limiti, perché ho capito quanto sia sacra per me stessa e per quello che faccio».

L'ultimo tour di Miley Cyrus è stato il «Bangerz Tour» nel 2014, che ha visto oltre 78 spettacoli in tutto il mondo. Successivamente, ha fatto apparizioni in festival musicali e singoli show, ma non è stata più in tournée.