La proposta è stata ufficializzata durante la premiere di «Avatar: Fire and Ash» a Los Angeles.

Miley Cyrus ha annunciato il fidanzamento con Maxx Morando, batterista della band Liily, dopo quattro anni di relazione.

La cantante di «Flowers» ha confermato la notizia con un scintillante anello sul dito anulare durante la premiere del film a Los Angeles. Un momento che, per Miley, segna non solo l'inizio di un impegno serio, ma anche una rinascita personale.

Intervistata da «People», Miley ha parlato dell'importanza della privacy nella sua relazione, un valore che è riuscita a mantenere nonostante l'attenzione costante dei media: «La privacy è stata fondamentale per noi. Essere in grado di mantenerla è stata una sorpresa», ha dichiarato la popstar.

Con un tono più riflessivo, ha aggiunto: «Credo che anche l'età e la maturità abbiano influito nel modo in cui proteggo ciò che sono disposta a condividere».

Proposta di matrimonio in un sushi bar

La proposta di matrimonio, avvenuta in un sushi bar durante una celebrazione privata, è stata subito confermata dal padre di Maxx, Dan Morando, che ha condiviso su Instagram un dolce messaggio accompagnato dalle foto dell'anello, disegnato su misura dalla stilista Jacquie Aiche.

Il fidanzamento arriva dopo un periodo di profondi cambiamenti nella vita di Miley. La cantante ha recentemente parlato del percorso di rinascita che ha intrapreso dopo il divorzio da Liam Hemsworth, suo marito dal 2018 al 2019.

«Dopo aver perso la mia casa nell'incendio di Malibu nel 2018, altre parti della mia vita sono andate a fuoco. Ho dovuto ricostruire tutto, dentro e fuori», ha rivelato Miley. In modo simile ai temi di «Avatar: Fire and Ash», il suo brano «Dream As One» parla proprio della necessità di ricominciare e di ritrovare se stessi.

Parallelismi tra la sua esperienza e il film

Miley ha spiegato che ha riconosciuto i parallelismi tra la sua esperienza e il film solo dopo aver visto la pellicola alla premiere: «Non ci avevo pensato fino a quella notte, quando ho visto il film e ho pensato: «Questa è davvero la vita che imita l'arte e l'arte che imita la vita».

È una storia di ricostruzione, di amore e di nuove opportunità». Il suo percorso di crescita, oggi più maturo, è stato il motore che ha portato alla sua relazione con Maxx: «Questa storia è tutta incentrata su come ripartire da zero, ma con una consapevolezza diversa rispetto al passato».