Arriva una scritta in italiano. Miley Cyrus svela il suo ultimo tatuaggio

Miley Cyrus in una foto d'archivio - il nuovo tatuaggio non c'era ancora IMAGO/imageSPACE

La cantante Miley Cyrus ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione, questa volta con una frase in italiano che esprime un profondo legame con il Bel Paese.

Non c'è tempo? blue News riassume per te Miley Cyrus si è concessa un nuovo tatuaggio.

Un scritta in italiano: «Ognuno ha un angelo».

Nonostante alcuni rimpianti passati, per i tatuaggi, la 33enne aumenta così la sua collezione.

Per l'americana non è solo una questione estetica, ma un modo per comunicare la sua storia e le sue passioni. Mostra di più

Miley Cyrus continua a stupire i suoi fan con nuove espressioni artistiche sulla pelle.

La cantante statunitense ha da poco deciso di aggiungere un tatuaggio alla sua collezione, nonostante in passato avesse espresso qualche rimpianto.

La frase scelta, «Ognuno ha un angelo», scritto in italiano, è un omaggio al Bel Paese e riflette un messaggio di protezione e guida nella vita quotidiana.

Questo non è il primo tatuaggio che Miley dedica all'Italia. Durante una vacanza nel 2019, aveva già scelto di tatuarsi il «Biscione», simbolo della città di Milano e della casata Visconti, sul braccio.

Il serpente che inghiotte un essere umano, è diventato uno dei suoi tatuaggi più iconici, unendo fascino e mistero.

Con questo nuovo tatuaggio, la 33enne dimostra ancora una volta il suo amore per l'Italia e la sua capacità di mescolare simboli personali con riferimenti culturali.

Ogni tatuaggio racconta una parte della sua vita, un'emozione o un ricordo, trasformando la sua pelle in un diario vivente. Per l'artista statunitense non è solo una questione estetica, ma un modo per comunicare la sua storia e le sue passioni.