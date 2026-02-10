Arriva una scritta in italiano. Miley Cyrus svela il suo ultimo tatuaggio

Questo non è il primo tatuaggio che Miley dedica all'Italia. Durante una vacanza nel 2019, aveva già scelto di tatuarsi il «Biscione», simbolo della città di Milano e della casata Visconti, sul braccio.
Il serpente che inghiotte un essere umano, è diventato uno dei suoi tatuaggi più iconici, unendo fascino e mistero.
Con questo nuovo tatuaggio, la 33enne dimostra ancora una volta il suo amore per l'Italia e la sua capacità di mescolare simboli personali con riferimenti culturali.
Ogni tatuaggio racconta una parte della sua vita, un'emozione o un ricordo, trasformando la sua pelle in un diario vivente. Per l'artista statunitense non è solo una questione estetica, ma un modo per comunicare la sua storia e le sue passioni.