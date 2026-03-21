  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco che ruolo vorrebbe Miley Cyrus torna sul set? «Sono molto interessata»

Covermedia

21.3.2026 - 13:00

Miley Cyrus
Miley Cyrus
Covermedia

Dalle pagine di Variety, tra nuove idee e prospettive future.

Covermedia

21.03.2026, 13:00

21.03.2026, 14:12

Dopo anni concentrata soprattutto sulla musica, Miley Cyrus riapre alla possibilità di tornare davanti alla macchina da presa.

L'ex protagonista di «Hannah Montana», oggi 33enne, ha dichiarato a Variety di essere «molto interessata» a recitare ancora, anche se finora non ha trovato il progetto giusto. Un'ipotesi concreta, ma legata a una scelta artistica precisa.

La voce di «Flowers» ha spiegato di immaginare un personaggio vicino alla sua sensibilità oppure del tutto distante dalla propria immagine pubblica. «Non ho ancora trovato il ruolo giusto per me», ha affermato Miley Cyrus, aggiungendo di aver iniziato anche a sviluppare idee personali.

«Vorrei un personaggio che fosse un'estensione di me. O qualcosa di completamente diverso da ciò che sono».

«Amo cambiare»

Nel suo percorso sullo schermo, oltre alla celebre serie Disney andata in onda dal 2006 al 2011, figurano titoli come «The Last Song» e «LOL – Pazza del mio migliore amico», prima della svolta che l'ha portata a dedicarsi quasi esclusivamente alla carriera discografica.

Nella stessa intervista ha ribadito di non amare una pianificazione troppo rigida del futuro: «Amo cambiare. Qualsiasi cosa dica oggi potrebbe non valere domani».

Resta più prudente, invece, il discorso legato ai tour. Pur ammettendo di amare ancora i live, ha spiegato che trascorrere lunghi periodi lontano da famiglia, routine e normalità non rappresenta oggi la scelta migliore.

I prossimi mesi potrebbero così segnare una fase di sviluppo tra idee per il cinema e apparizioni selezionate, senza un ritorno stabile alle tournée.

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
Nils Hintermann festeggia dopo l'ultima gara della carriera: «Non sono più disposto a rischiare la vita»
Ecco cosa c'è dietro le voci su Netanyahu rimpiazzato dall'IA
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Fatture false via e-mail, ecco la nuova truffa che inganna anche gli utenti esperti

Su Miley Cyrus

Come mai?. Arriva una scritta in italiano. Miley Cyrus svela il suo ultimo tatuaggio

Come mai?Arriva una scritta in italiano. Miley Cyrus svela il suo ultimo tatuaggio

Dopo 4 anni di relazione. Nozze in vista per Miley Cyrus con Maxx Morando

Dopo 4 anni di relazioneNozze in vista per Miley Cyrus con Maxx Morando

Film. Miley Cyrus canta per «Avatar 3», il brano è ispirato a una tragedia personale

FilmMiley Cyrus canta per «Avatar 3», il brano è ispirato a una tragedia personale

Altre notizie

L'intervista. Elettra Lamborghini: «Festini bilaterali? Magari»

L'intervistaElettra Lamborghini: «Festini bilaterali? Magari»

Presto nell'universo Marvel?. Ryan Gosling: «Ghost Rider è uno dei personaggi più cool»

Presto nell'universo Marvel?Ryan Gosling: «Ghost Rider è uno dei personaggi più cool»

L'intervista. La principessa norvegese Mette-Marit rompe il silenzio su Epstein: «Sono stata ingannata»

L'intervistaLa principessa norvegese Mette-Marit rompe il silenzio su Epstein: «Sono stata ingannata»