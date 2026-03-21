Miley Cyrus Covermedia

Dalle pagine di Variety, tra nuove idee e prospettive future.

Covermedia Covermedia

Dopo anni concentrata soprattutto sulla musica, Miley Cyrus riapre alla possibilità di tornare davanti alla macchina da presa.

L'ex protagonista di «Hannah Montana», oggi 33enne, ha dichiarato a Variety di essere «molto interessata» a recitare ancora, anche se finora non ha trovato il progetto giusto. Un'ipotesi concreta, ma legata a una scelta artistica precisa.

La voce di «Flowers» ha spiegato di immaginare un personaggio vicino alla sua sensibilità oppure del tutto distante dalla propria immagine pubblica. «Non ho ancora trovato il ruolo giusto per me», ha affermato Miley Cyrus, aggiungendo di aver iniziato anche a sviluppare idee personali.

«Vorrei un personaggio che fosse un'estensione di me. O qualcosa di completamente diverso da ciò che sono».

«Amo cambiare»

Nel suo percorso sullo schermo, oltre alla celebre serie Disney andata in onda dal 2006 al 2011, figurano titoli come «The Last Song» e «LOL – Pazza del mio migliore amico», prima della svolta che l'ha portata a dedicarsi quasi esclusivamente alla carriera discografica.

Nella stessa intervista ha ribadito di non amare una pianificazione troppo rigida del futuro: «Amo cambiare. Qualsiasi cosa dica oggi potrebbe non valere domani».

Resta più prudente, invece, il discorso legato ai tour. Pur ammettendo di amare ancora i live, ha spiegato che trascorrere lunghi periodi lontano da famiglia, routine e normalità non rappresenta oggi la scelta migliore.

I prossimi mesi potrebbero così segnare una fase di sviluppo tra idee per il cinema e apparizioni selezionate, senza un ritorno stabile alle tournée.