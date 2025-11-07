Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»

Il giornalista di ProSieben Jenke von Wilmsdorf si è imbattuto in costose auto sportive a Dubai. Joyn

A quanto pare diventare ricchi a Dubai non è mai stato così facile, basta un PC e una connessione internet. Questo è almeno il resoconto che ha raccolto il giornalista di ProSieben Jenke von Wilmsdorff per la sua trasmissione «JENKE. REPORT». Ma è proprio tutto oro quello che luccica?

Teleschau Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Il giornalista televisivo Jenke von Wilmsdorff ha dato un'occhiata dietro la scintillante facciata di Dubai.

Per una puntata del suo programma «JENKE. REPORT» su ProSieben, si è chiesto come facciano le persone a diventare incredibilmente ricche in un breve lasso di tempo.

Alcuni di questi fortunati hanno raccontato le loro storie lasciando il giornalista a bocca aperta. Mostra di più

Cosa serve per diventare ricchi velocemente? Nel 2025, ovviamente, non molto.

«Mi bastano me stesso, il mio PC, i numeri e i mercati», sostiene Eugen Denisenko mentre lascia che la troupe televisiva lo guardi da sopra le spalle a tarda notte. Una coreografia colorata di schermi con colonne di figure e curve sfarfalla davanti al giovane uomo muscoloso.

Eugen è un rimpatriato tardivo dal Kazakistan, è cresciuto in circostanze umili e ora è uno delle decine di migliaia di milionari di Dubai, come rivela al giornalista di ProSieben Jenke von Wilmsdorff.

«JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld», (Il rapporto Jenke. Il sogno dei soldi facili) è il nome della puntata della sua trasmissione, che potete vedere in streaming su blue TV o su Joyn. Si tratta di un viaggio folle, ma per nulla insensato, nell'emirato con la fama di città mineraria dell'oro.

Come day trader, Eugen scommette sui minimi movimenti di prezzo dei mercati azionari. Nei giorni migliori guadagna 80'000 dollari (65'000 franchi) o più. È esente da qualsiasi imposta sul reddito: lo Stato degli Emirati Arabi Uniti ha già abbastanza soldi.

Il reporter Jenke von Wilmdsorff (seconda da destra) chiede ai giovani espatriati di Dubai cosa fanno con i loro milioni nell'emirato del deserto. Joyn

«Perché siamo giovani, abbiamo soldi e viviamo in libertà»

«È un luogo comune qui, sul serio!», si è meravigliato il giornalista quando ha incontrato Eugen e i suoi soci d'affari in un autodromo. Anche gli altri piloti di McLaren e Jaguar hanno poco più di 20 anni: «Perché guidate auto da sboroni?», chiede provocatoriamente von Wilmsdorff.

Eugen non si lascia sfuggire la risposta: «Perché siamo giovani, perché abbiamo i soldi e viviamo in libertà». Anche l'austriaco Jürgen Schroll, che guida il reporter tra i grattacieli a bordo di un'Audi R8, sa che a Dubai non si viene presi sul serio senza una costosa auto sportiva.

«Aiutiamo le aziende e i lavoratori autonomi a creare strutture ottimizzate dal punto di vista fiscale», spiega il 25enne, descrivendo il servizio che lo ha reso multimilionario in cinque anni.

Ogni anno, sempre più top performer, come li chiama Schroll, emigrano dall'Europa agli Emirati. Gli affari dell'ottimizzatore fiscale sono in piena espansione.

«Per quanto possa sembrare duro, più i tedeschi, gli austriaci e gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene». La maggior parte dei suoi clienti scopre di non ricevere più un ritorno adeguato dallo Stato del proprio Paese per tutte le tasse che paga.

L'ex poliziotta Lisa spiega a Jenke il principio del dropshipping, con il quale può guadagnarsi da vivere in modo lussuoso. Joyn

L'ex poliziotta decuplica il suo stipendio con un solo prodotto

Lisa Nitschke aveva invece un lavoro molto utile in Germania. Guadagnava 2'500 euro (2'320 franchi) come poliziotta nel servizio civile superiore. Oggi guadagna 25'000 euro (23'200 franchi) al mese solo rivendendo cuffie contraffatte Apple provenienti dalla Cina. E le cuffie non sono l'unico prodotto presente nei suoi negozi online.

Dropshipping è il nome del modello commerciale con cui un rivenditore online vende prodotti che non tiene in magazzino. «È sinonimo di prodotti spazzatura», ironizza Jenke durante la visita a casa sua a Dubai.

Lisa lo riconosce: i prerequisiti per fare soldi con il dropshipping sono estremamente bassi. Non è necessario essere in grado di fare molto o investire molto, a parte un computer portatile con una connessione a internet: «È un'opzione che tutti hanno a disposizione».

E come si sente Lisa a vivere in un paradiso fiscale senza libertà di espressione e diritti delle donne? Non ha alcun problema: «Qui posso fare tutto da sola, mi sento super a mio agio. Esco la sera senza avere paura».

«Da cassiera a Stoccolma a multimilionaria a Dubai»

Anche l'influencer finanziario Carl Runefelt, alias Carl Moon, nel giro di tre anni è passato «da cassiere di un supermercato a Stoccolma a multimilionario di criptovalute a Dubai».

«La mentalità è la cosa più importante», dice il 31enne esperto di Bitcoin a von Wilmsdorff durante il loro incontro nel grattacielo: «Mi sono fatto il lavaggio del cervello pensando di essere già ricco quando non lo ero».

Come molti altri, Carl Moon commercializza le sue formule di successo sui social media.

Jenke se la prende anche con lui: non è un evasore fiscale? «È vero. Io risparmio sulle tasse. Ma non mi sentivo più al sicuro in Europa», dice Carl. Dubai, invece, è il luogo perfetto per incontrare persone che la pensano come lui: «Qui si celebra il successo, non lo si sminuisce».

Nella metropoli desertica di Dubai, Jenke von Wilmsdorff non riesce a smettere di stupirsi. Joyn

Tutto può svanire in un attimo

Se il proto-mondo di vetro specchiato dell'emirato (oltre 50 gradi in estate!) provochi eccitazione o nausea, ogni spettatore lo deciderà individualmente.

Il fatto è che – secondo una delle intuizioni del programma – non è mai stato così facile e veloce diventare oscenamente ricchi come oggi... almeno in teoria.

E chi ha una «mentalità» seria probabilmente non sarà scioccato dal destino dell'investitore Armin* (nome cambiato), che ha perso 450'000 euro (419'000 franchi) a causa di un truffatore: «Quello che hai guadagnato nella vita è sparito in un colpo solo».

I truffatori si nascondono dietro più del 50% di tutte le promesse finanziarie su internet. E Jenke von Wilmsdorff non esita nel dare al suo pubblico questa statistica.