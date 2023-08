Millie Bobby Brown

L’attrice si è detta pronta a lasciare la serie tv Netflix che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Presto sarà disponibile sulla piattaforma streaming la quinta e ultima stagione di «Stranger Things».

Millie Bobby Brown pronta a dire addio a «Stranger Things» e al personaggio di Undici.

«Stranger Things è stata una parte così importante della mia vita, ma è come essere di fronte alla cerimonia del diploma delle superiori, come l'ultimo anno di scuola: sei pronta per andare avanti e sei grata per il tempo che hai vissuto. Ora però è arrivato il momento di andare avanti e vivere il resto della tua vita», ha dichiarato la giovane attrice al Women's Wear Daily.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita di «Stranger Things 5»: le riprese degli ultimi episodi sono in pausa a causa degli scioperi in corso della Writers Guild of America e SAG-AFTRA.

Tutte le prime quattro stagioni sono disponibili su Netflix.

Covermedia