L'attrice Millie Bobby Brown ha adottato una bambina Sono diventati genitori: Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi (foto d'archivio). Immagine: dpa Jon Bon Jovi ha una nipotina (foto d'archivio). Immagine: dpa

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno adottato una bambina: lo hanno annunciato su Instagram l'attrice. Il cantante Jon Bon Jovi è quindi diventato nonno.

Hai fretta? blue News riassume per te Millie Bobby Brown (21 anni) e suo marito Jake Bongiovi (23) hanno adottato una bambina.

Su Instagram scrivono di volersi godere il loro nuovo capitolo di genitori in tutta tranquillità e privacy.

In precedenza l'attrice aveva parlato apertamente del suo desiderio di avere figli e della possibilità di adozione. Mostra di più

L'attrice di «Stranger Things» Millie Bobby Brown ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi. I due hanno annunciato la notizia su Instagram.

«Quest'estate abbiamo dato il benvenuto alla nostra bambina attraverso l'adozione. Siamo oltremodo entusiasti di intraprendere questo meraviglioso capitolo come genitori, in pace e nella privacy».

Il post era intitolato: «E poi ce ne furono tre».

Nella serie TV la 21enne interpreta il ruolo di Unidici, una ragazza con abilità soprannaturali. Nel 2024 ha sposato Jake, figlio del rocker statunitense Jon Bon Jovi (63 anni), che ora è quindi diventato nonno. I due si erano fidanzati un anno prima.

Brown voleva diventare mamma da giovane

Solo in primavera l'attrice aveva parlato del suo desiderio di avere figli con il marito: «Voglio davvero una famiglia numerosa. Io sono una dei quattro figli dei miei genitori e anche Jake e uno di quattro. Quindi è sicuramente nel nostro futuro», ha detto nel podcast condotto dagli attori e comici Jason Bateman, Sean P. Hayes e Will Arnett.

Aveva già anche annunciato che avrebbe potuto adottare un bambino, anche in giovane età. Sua madre aveva 21 anni e suo padre 19 quando hanno avuto il loro primo figlio. «Per me non c'è molta differenza tra avere un figlio proprio e adottarlo», ha detto.