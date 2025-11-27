  1. Clienti privati
Ultima stagione Millie Bobby Brown in lacrime sul set di «Stranger Things» per l'ultimo ciak

Covermedia

27.11.2025 - 11:00

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown

Travolta dall'emozione insieme al resto del cast, Millie Bobby Brown, la celebre Undici, chiude un capitolo lungo dieci anni di riprese.

Covermedia

27.11.2025, 11:00

27.11.2025, 11:12

Il conto alla rovescia per la fine di «Stranger Things» si è trasformato in un momento carico di emozione per Millie Bobby Brown.

La sera prima dell'ultima giornata di riprese l'attrice, 21 anni, si è preparata riguardando tre ore di clip e montaggi dedicati alla serie che l'ha resa famosa.

«No comment» di Netflix. Bufera su «Stranger Things»: Millie Bobby Brown accusa David Harbour di molestie e bullismo

«No comment» di NetflixBufera su «Stranger Things»: Millie Bobby Brown accusa David Harbour di molestie e bullismo

«La notte prima ho pensato: Ok, voglio sfogare tutto adesso. Così mi sono seduta sul divano, ho messo su questi edit su YouTube e ho pianto per circa tre ore», ha spiegato durante il podcast «Dish».

A interrompere il suo momento catartico è stato il marito Jake Bongiovi: «È sceso e mi ha detto: "Che c**o stai facendo?"», ha raccontato l'attrice, che stava guardando se stessa ai tempi del look con la testa rasata. «Mi ha detto: "Vieni a letto" e così l'ho seguito».

«Sono stata la prima attrice a entrare in lacrime»

Ma lo sfogo non è bastato. «Mi sono svegliata, ho guidato verso il set e continuavo a ripetermi: "Sto bene, sto bene". Sono entrata nel trailer del trucco dicendo: "Sto bene". Poi ho messo piede sul set, saranno state le nove, e sono scoppiata a piangere», ha ricordato. «Credo di essere stata la prima attrice a entrare quella mattina, in lacrime».

Brown, protagonista anche di «Enola Holmes», ha aggiunto che è stata una giornata difficile per tutti sul set.

Un'emozione condivisa anche dalla collega Maya Hawke, che nel podcast «Good Hang» di Amy Poehler aveva raccontato: «Ho pianto tutto il giorno, dall'inizio alla fine, a ondate. Amo tutti in quello show, mi ha plasmata così tanto e abbiamo vissuto un percorso lungo e complicato insieme».

I primi quattro episodi dell'ultima stagione di «Stranger Things» sono disponibili da oggi in un unico blocco su Netflix.

Ecco perché. Maya Hawke in lacrime sul set di Stranger Things: «Ho pianto tutto il giorno»

Ecco perchéMaya Hawke in lacrime sul set di Stranger Things: «Ho pianto tutto il giorno»

