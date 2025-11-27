«La notte prima ho pensato: Ok, voglio sfogare tutto adesso. Così mi sono seduta sul divano, ho messo su questi edit su YouTube e ho pianto per circa tre ore», ha spiegato durante il podcast «Dish».
A interrompere il suo momento catartico è stato il marito Jake Bongiovi: «È sceso e mi ha detto: "Che c**o stai facendo?"», ha raccontato l'attrice, che stava guardando se stessa ai tempi del look con la testa rasata. «Mi ha detto: "Vieni a letto" e così l'ho seguito».
«Sono stata la prima attrice a entrare in lacrime»
Ma lo sfogo non è bastato. «Mi sono svegliata, ho guidato verso il set e continuavo a ripetermi: "Sto bene, sto bene". Sono entrata nel trailer del trucco dicendo: "Sto bene". Poi ho messo piede sul set, saranno state le nove, e sono scoppiata a piangere», ha ricordato. «Credo di essere stata la prima attrice a entrare quella mattina, in lacrime».
Brown, protagonista anche di «Enola Holmes», ha aggiunto che è stata una giornata difficile per tutti sul set.
Un'emozione condivisa anche dalla collega Maya Hawke, che nel podcast «Good Hang» di Amy Poehler aveva raccontato: «Ho pianto tutto il giorno, dall'inizio alla fine, a ondate. Amo tutti in quello show, mi ha plasmata così tanto e abbiamo vissuto un percorso lungo e complicato insieme».
I primi quattro episodi dell'ultima stagione di «Stranger Things» sono disponibili da oggi in un unico blocco su Netflix.