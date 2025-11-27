Millie Bobby Brown

Travolta dall'emozione insieme al resto del cast, Millie Bobby Brown, la celebre Undici, chiude un capitolo lungo dieci anni di riprese.

Covermedia Covermedia

Il conto alla rovescia per la fine di «Stranger Things» si è trasformato in un momento carico di emozione per Millie Bobby Brown.

La sera prima dell'ultima giornata di riprese l'attrice, 21 anni, si è preparata riguardando tre ore di clip e montaggi dedicati alla serie che l'ha resa famosa.

«La notte prima ho pensato: Ok, voglio sfogare tutto adesso. Così mi sono seduta sul divano, ho messo su questi edit su YouTube e ho pianto per circa tre ore», ha spiegato durante il podcast «Dish».

A interrompere il suo momento catartico è stato il marito Jake Bongiovi: «È sceso e mi ha detto: "Che c**o stai facendo?"», ha raccontato l'attrice, che stava guardando se stessa ai tempi del look con la testa rasata. «Mi ha detto: "Vieni a letto" e così l'ho seguito».

«Sono stata la prima attrice a entrare in lacrime»

Ma lo sfogo non è bastato. «Mi sono svegliata, ho guidato verso il set e continuavo a ripetermi: "Sto bene, sto bene". Sono entrata nel trailer del trucco dicendo: "Sto bene". Poi ho messo piede sul set, saranno state le nove, e sono scoppiata a piangere», ha ricordato. «Credo di essere stata la prima attrice a entrare quella mattina, in lacrime».

Brown, protagonista anche di «Enola Holmes», ha aggiunto che è stata una giornata difficile per tutti sul set.

Un'emozione condivisa anche dalla collega Maya Hawke, che nel podcast «Good Hang» di Amy Poehler aveva raccontato: «Ho pianto tutto il giorno, dall'inizio alla fine, a ondate. Amo tutti in quello show, mi ha plasmata così tanto e abbiamo vissuto un percorso lungo e complicato insieme».

I primi quattro episodi dell'ultima stagione di «Stranger Things» sono disponibili da oggi in un unico blocco su Netflix.