Nel biopic diretto da Gia Coppola Millie Bobby Brown pronta per il primo ruoto da attrice adulta: sarà la ginnasta Kerri Strug

27.9.2025 - 13:00

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown

In attesa dell'ultima stagione di «Stranger Things», la star britannica si prepara al suo primo ruolo da attrice adulta.

Millie Bobby Brown si prepara a chiudere il capitolo «Stranger Things» e ad affrontare la sua prima sfida da attrice adulta.

Secondo quanto riportato da «Deadline», la giovane star britannica è in trattative per interpretare Kerri Strug, ginnasta olimpica statunitense, nel biopic «Perfect», diretto da Gia Coppola.

Il film, scritto da Ronnie Sandahl e destinato a entrare nel catalogo Netflix, ripercorrerà l'impresa che ha consegnato Strug alla storia dello sport. Nel 1996, durante le Olimpiadi di Atlanta, la ginnasta fu decisiva nella conquista dell'oro per la squadra americana de «Le Magnifiche Sette», riuscendo a completare un salto perfetto nonostante una grave lesione alla caviglia.

L'immagine della giovane atleta portata via dal tappeto dall'allenatore Béla Károlyi resta una delle più iconiche delle competizioni olimpiche.

Strategia di diversificazione

Brown, che ricoprirà anche il ruolo di produttrice, conferma così la sua strategia di diversificazione, dopo aver interpretato personaggi in linea con la sua età nei franchise Netflix «Enola Holmes», «Damsel» e «The Electric State».

Parallelamente, l'attrice si prepara alla quinta e ultima stagione di «Stranger Things», che Netflix distribuirà in tre parti: la prima il 26 novembre, la seconda a Natale e il gran finale il 31 dicembre 2025.

«Penso di essere pronta», ha detto commossa lo scorso dicembre, riferendosi al gran finale. «È stato un ingrediente così importante in una parte della mia vita, ma è come diplomarsi al liceo, è come l'ultimo anno. Sei pronto per andare, sbocciare e fiorire e sei grato per il tempo che hai avuto, ma è tempo di creare il tuo messaggio e vivere la tua vita».

