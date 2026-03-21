Milly Carlucci, 71 anni IMAGO/Avalon.red

Dopo decenni di assenza, lo storico varietà Rai torna in onda in una versione rinnovata. Un format incentrato sulle canzoni che hanno segnato la memoria collettiva italiana.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato sera 21 marzo tornerà in tv lo storico programma musicale «Canzonissima».

Una della produzioni più amate della Rai, il concorso canoro andò in onda dal 1958 al 1975.

Milly Carlucci lo riporta così in prima serata, dopo 51 anni.

Nella nuova formula, che si dipanerà su sei serate, i cantanti rimangono gli stessi per tutte le puntate. Alcuni parteciperanno a tutte e sei le serate, altri a un numero ridotto.

Oltre ad artisti già sul palco a Sanremo, vi saranno alcuni mostri sacri della musica leggera italiana, come Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Irene Grandi e Riccardo Cocciante. Mostra di più

Milly Carlucci porta in prima serata una delle produzioni più amate della televisione italiana. Canzonissima, andato in onda dal 1958 al 1975, torna con una formula completamente rinnovata che pone al centro la musica e le emozioni ad essa legate.

In un'intervista rilasciata a «Chi» la conduttrice racconta di aver lavorato a lungo per adattare il format alle esigenze contemporanee, dovendo gestire limiti di tempo e budget, le richieste degli artisti e la necessità di creare un prodotto che soddisfi tutte le aspettative. Lo fa con la consueta eleganza e vitalità che la contraddistinguono.

Un format rivoluzionato

La nuova edizione presenta cambiamenti strutturali significativi rispetto all'originale. «Canzonissima è uno dei più grandi successi di Raiuno, un titolo storico», in una versione che, però, è del 2026, spiega Carlucci.

Nella versione originale, il programma era una vera e propria gara tra cantanti, simile a Sanremo, con la possibilità di eliminazioni. Nella nuova formula, invece, i cantanti rimangono gli stessi per tutte le puntate. Alcuni parteciperanno a tutte e sei le serate, altri a un numero ridotto per impegni già presi.

«Da noi i cantanti sono sempre gli stessi perché protagonista da noi è la canzone». Ogni sera verrà scelta quella che, a giudizio di tutti, vince la puntata.

Le regole della competizione

Il meccanismo di selezione si basa su tre componenti. A fine puntata, gli stessi artisti propongono la loro nomination, escludendo il brano che hanno interpretato. Un gruppo di sette opinionisti, denominati «i magnifici sette», formula le proprie preferenze. Infine, il pubblico da casa esprime il proprio voto.

Dall'unione di queste tre componenti emerge la canzonissima di puntata. Al termine delle sei serate verrà scelta la vincitrice assoluta. Non ci sono classifiche, graduatorie o punteggi: solo nomination.

I temi delle puntate

Ogni serata è costruita attorno a un tema che esplora sentimenti diversi. Quattro puntate sono dedicate alle cover, due ai grandi successi degli artisti.

La prima serata chiede agli interpreti di proporre la canzone del cuore, quella che ha cambiato la loro vita e li ha spinti a intraprendere la carriera musicale. Spesso si tratta di brani ascoltati attraverso i genitori o durante gli anni scolastici.

«Nella seconda puntata ci sarà una dedica e, anche lì, gli artisti devono trovare la canzone da dedicare a qualcuno che sta loro a cuore», anticipa la 71enne. Seguirà poi la serata dedicata al primo successo di ogni cantante.

Una componente fondamentale del programma è quello che oggi si definisce «emotainment». Gli interpreti spiegano i motivi delle loro scelte, raccontando pezzi della loro vita e delle loro emozioni, con la scorta di video clip.

Il cast degli artisti

Il programma accoglie artisti provenienti anche da Sanremo: Elettra Lamborghini, Arisa, Michele Bravi, Malika Ayane e Leo Gassmann. Hanno l'occasione di interpretare brani dei loro idoli, da Vasco Rossi a Battisti, da Bennato a Mina.

Riccardo Cocciante parteciperà come ospite straordinario nelle ultime due puntate. La conduttrice lo ricorda come uno degli artisti che l'hanno sempre emozionata: «Ha una voce così particolare, graffiante, che veramente ti rimane dentro, non lo dimentichi».

Vittorio Grigolo porterà invece il mondo della lirica in prima serata, creando un crossover con il pop. «Portare un po' di lirica in prima serata è un esperimento straordinario. Ci sono arie che appartengono alla nostra memoria e che riconosciamo alla prima nota», sottolinea Carlucci.

Sul palco si esibiranno anche Fausto Leali, Enrico Ruggeri e Irene Grandi, per citarne alcuni.

L'anima del varietà

Il programma mantiene gli elementi classici del varietà: orchestra dal vivo, corpo di ballo e ospiti che si esibiscono. L'obiettivo è proporre un intrattenimento completo per il sabato sera.