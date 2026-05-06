  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Via dall'Auditorium Milly Carlucci lascia il Foro Italico: «Ballando con le stelle» cambia studio dopo 20 anni

Covermedia

6.5.2026 - 13:00

Milly Carlucci
Milly Carlucci
Covermedia

La Rai non rinnova l'Auditorium, trasloco previsto per l'edizione autunnale su Rai 1.

Covermedia

06.05.2026, 13:00

06.05.2026, 13:21

Milly Carlucci sposta «Ballando con le stelle» fuori dal Foro Italico dopo 20 anni.

Il dance show di Rai 1 lascia la storica sede dell’Auditorium del Foro Italico, dove viene registrato fin dal debutto nel 2005. La decisione è legata al mancato rinnovo dell’accordo tra Rai e Sport e Salute, proprietaria della struttura, e segna un cambiamento importante nella produzione del programma.

Il trasferimento incide direttamente sulla struttura dello show, costruita negli anni attorno a quello spazio. Dalla pista centrale alla disposizione della giuria fino al rapporto con il pubblico, l’intero format è stato pensato per quella configurazione scenica.

Non è ancora ufficiale la nuova destinazione. Tra le ipotesi circolate compare Saxa Rubra, centro di produzione Rai già utilizzato per programmi di prima serata, ma al momento non esistono conferme formali.

Adattamento italiano del format internazionale «Strictly Come Dancing», il programma è uno dei titoli più longevi dell’intrattenimento televisivo: dal 2005 porta in pista coppie formate da celebrità e maestri professionisti, valutate da una giuria tecnica e dal voto del pubblico.

La nuova edizione è attesa nell’autunno 2026 su Rai 1, mentre sono attese comunicazioni sul nuovo studio, il cast e l’assetto produttivo.

I più letti

La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Pete Hegseth riorganizza il Pentagono, caccia i generali, fa entrare amici e parenti, compresa sua moglie

Altre notizie

Dopo la malattia. Kate Middleton torna all'estero, la prima visita ufficiale è in Italia

Dopo la malattiaKate Middleton torna all'estero, la prima visita ufficiale è in Italia

Spettacolo. Sting: «Non so stare fermo», il ritiro può aspettare

SpettacoloSting: «Non so stare fermo», il ritiro può aspettare

«GialappaShow». Il caso della parodia su Monica Setta divide. Giulia Vecchio: «Non c'è volontà di offendere»

«GialappaShow»Il caso della parodia su Monica Setta divide. Giulia Vecchio: «Non c'è volontà di offendere»