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La Rai non rinnova l'Auditorium, trasloco previsto per l'edizione autunnale su Rai 1.

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Milly Carlucci sposta «Ballando con le stelle» fuori dal Foro Italico dopo 20 anni.

Il dance show di Rai 1 lascia la storica sede dell’Auditorium del Foro Italico, dove viene registrato fin dal debutto nel 2005. La decisione è legata al mancato rinnovo dell’accordo tra Rai e Sport e Salute, proprietaria della struttura, e segna un cambiamento importante nella produzione del programma.

Il trasferimento incide direttamente sulla struttura dello show, costruita negli anni attorno a quello spazio. Dalla pista centrale alla disposizione della giuria fino al rapporto con il pubblico, l’intero format è stato pensato per quella configurazione scenica.

Non è ancora ufficiale la nuova destinazione. Tra le ipotesi circolate compare Saxa Rubra, centro di produzione Rai già utilizzato per programmi di prima serata, ma al momento non esistono conferme formali.

Adattamento italiano del format internazionale «Strictly Come Dancing», il programma è uno dei titoli più longevi dell’intrattenimento televisivo: dal 2005 porta in pista coppie formate da celebrità e maestri professionisti, valutate da una giuria tecnica e dal voto del pubblico.

La nuova edizione è attesa nell’autunno 2026 su Rai 1, mentre sono attese comunicazioni sul nuovo studio, il cast e l’assetto produttivo.