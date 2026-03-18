Milly Carlucci

Il varietà musicale debutta il 21 marzo su Rai 1 dall'Auditorium del Foro Italico.

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Milly Carlucci sceglie di confrontarsi con uno dei titoli più iconici della televisione italiana, dando vita a un nuovo «Canzonissima» che guarda al presente senza perdere il peso della tradizione.

Il progetto, atteso in prima serata su Rai 1, nasce con l'obiettivo di aggiornare un format storico rendendolo coerente con il linguaggio contemporaneo.

Nel definire il cast, la padrona di casa ha seguito un criterio preciso, legato alla loro riconoscibilità oggi.

«Il criterio è stato quello della contemporaneità, di personaggi che oggi sono significativi nell'immaginario collettivo», ha dichiarato Milly Carlucci in una recente intervista a Bubinoblog, spiegando così la presenza di nomi come Arisa insieme ad altri interpreti trasversali per stile e pubblico.

Una scelta che punta a creare un equilibrio tra memoria televisiva e nuove sensibilità musicali.

La struttura dello show si discosta dalle formule tradizionali. Non saranno i cantanti a competere direttamente, ma i brani proposti nel corso delle puntate, con una partecipazione variabile degli artisti, alcuni presenti lungo tutto il percorso e altri coinvolti solo per tappe specifiche. Un'impostazione che rafforza l'idea di spettacolo corale più che di gara.

«Oggi la sfida enorme è quella di riportare in onda un programma così importante senza deludere il pubblico, aggiornandolo dopo 50 anni», aggiunge, delineando la direzione del progetto. L'esordio è fissato per sabato 21 marzo 2026, mentre la conduttrice prosegue i suoi impegni con «Ballando con le stelle» e gli altri programmi Rai già in sviluppo.