Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai

Milo Infante

Dallo scontro a «Ore 14» al Comitato etico: la vicenda si allarga mentre la criminologa prepara la sua replica.

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Per anni Roberta Bruzzone è stata uno dei volti più riconoscibili di «Ore 14».

Poi qualcosa si rompe. Lo scontro con Milo Infante, nato in diretta durante un dibattito sul delitto di Garlasco, non si è fermato alla trasmissione e ora sarebbe approdato negli organismi interni della Rai.

Secondo una ricostruzione pubblicata da «Domani» e ripresa da «Vanity Fair», il conduttore avrebbe presentato una segnalazione al Comitato etico dell'azienda in merito ad alcuni contenuti che la criminologa avrebbe pubblicato o condiviso sui social dopo la fine della collaborazione professionale.

Al momento si tratta di una ricostruzione giornalistica e non di una comunicazione ufficiale della Rai.

La vicenda

La frattura risale ai mesi scorsi. Durante una puntata dedicata al caso di Garlasco, la Bruzzone aveva invitato gli ospiti a «leggere i verbali», ricevendo la replica immediata di Infante: «Li leggiamo anche noi».

Quell'episodio aveva reso evidente una tensione che, nelle settimane successive, avrebbe portato all'uscita della criminologa dal programma.

Ma il punto che rende la vicenda particolarmente delicata riguarda il futuro televisivo della professionista. La Bruzzone è infatti coinvolta nella docuserie «Nella mente di Narciso» e il suo nome è stato accostato anche ad altri progetti nell'area Approfondimento della Rai.

Proprio per questo l'eventuale esame del caso da parte degli organismi interni viene osservato con attenzione.

La criminologa, però, non sembra intenzionata a fare passi indietro. In una dichiarazione rilanciata da «Fanpage», ha affermato di non vedere l'ora di essere convocata, sostenendo di avere elementi da presentare a sua volta.

Lo scontro, insomma, è uscito dagli studi di «Ore 14». E mentre le parti restano su posizioni opposte, l'attenzione si sposta adesso sulle eventuali decisioni che potranno arrivare dagli organismi interni della Rai e sugli sviluppi dei progetti previsti nei prossimi mesi.