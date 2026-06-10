  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La vicenda Milo Infante verso Mediaset? Quella frase in diretta che ora fa discutere

Covermedia

10.6.2026 - 11:00

Milo Infante
Milo Infante

Le voci sul possibile addio alla Rai esplodono pochi giorni dopo il saluto finale di «Ore 14 Sera». E una frase pronunciata dal conduttore viene riletta come un possibile indizio sul suo futuro.

Covermedia

10.06.2026, 11:00

10.06.2026, 11:10

«Quello che sarà lo vedremo». A pochi giorni da quelle parole pronunciate in chiusura dell'ultima stagione di «Ore 14 Sera», Milo Infante si ritrova al centro di una delle indiscrezioni più rumorose della vigilia dei palinsesti.

Secondo diverse ricostruzioni, il giornalista sarebbe in trattativa avanzata con Mediaset, mentre la Rai starebbe tentando di convincerlo a restare.

Il retroscena ha sorpreso il mondo della televisione perché arriva dopo la stagione più brillante della sua carriera recente. «Ore 14» ha consolidato la propria crescita su Rai 2 e lo spin-off serale ha ottenuto risultati tali da trasformare Infante in uno dei volti più competitivi dell'informazione televisiva.

Proprio per questo l'ipotesi di un trasferimento al Biscione viene osservata con particolare attenzione.

Le indiscrezioni parlano di un nuovo progetto editoriale e di maggiori responsabilità professionali, mentre da Viale Mazzini filtra la volontà di non perdere uno dei suoi volti di punta. La Direzione Approfondimento, infatti, ha già fatto sapere di voler «fare di tutto per trattenerlo».

Per ora non esistono conferme ufficiali né sull'addio né sulla destinazione. Ma nel clima dei grandi movimenti che precedono la presentazione dei nuovi palinsesti, quella frase pronunciata davanti alle telecamere ha assunto un significato diverso.

«Ci sono altri mondi al di fuori di questo (...) quello che sarà lo vedremo», aveva detto il conduttore salutando il pubblico. Oggi, per molti osservatori, suona quasi come un messaggio lasciato in anticipo sul futuro.

La vicenda. Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai

La vicendaLo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai

I più letti

Michelle Hunziker pubblica una foto a 17 anni e a sorprendere è un particolare...
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Era in malattia, ma andava a sciare. Il certificato? Glielo faceva la moglie medico
Belfast sprofonda nel caos: famiglie con bambini in fuga dalle case date alle fiamme
Ecco quanto guadagna il Lugano grazie ai suoi giocatori impegnati ai Mondiali
La Svizzera lascerà la Coppa del Mondo di sci se Johan Eliasch venisse rieletto?

Altre notizie

Prima apparizione ufficiale. Katy Perry si sbilancia: «Justin Trudeau è l'amore della mia vita»

Prima apparizione ufficialeKaty Perry si sbilancia: «Justin Trudeau è l'amore della mia vita»

Lo sfogo sui social. Elettra Lamborghini: «Mi hanno seguita fino al maneggio, è stata violata la mia privacy»

Lo sfogo sui socialElettra Lamborghini: «Mi hanno seguita fino al maneggio, è stata violata la mia privacy»

La lite. Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria

La liteSpiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria