Alice Campello e Alvaro Morata in una foto del 2024. IMAGO/Mikolaj Barbanell

Alice Campello ha condiviso sui social media i messaggi minatori ricevuti dopo l'errore del marito Alvaro Morata nella finale di Nations League. L'influencer esprime preoccupazione per l'ondata di odio che ha colpito la sua famiglia: «Per favore, abbiate rispetto».

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la finale di Nations League tra Spagna e Portogallo, il calciatore Alvaro Morata ha sbagliato un rigore portando così alla sconfitta della Spagna.

La moglie Alice Campello ha mostrato sui social media le minacce di morte che il marito e i loro figli hanno ricevuto da alcuni fan arrabbiati per il risultato.

L'influencer ha lanciato un appello a riflettere sul fatto che si tratta di uno sport e che tutti commettono errori: «Smettetela di essere persone così cattive», ha scritto. Mostra di più

Alice Campello, moglie dell'attaccante Alvaro Morata, ha reso pubblici alcuni messaggi minatori ricevuti sui social media, come riporta, tra gli altri, «Adnkronos».

Questi ultimi sono arrivati dopo che il calciatore ha sbagliato un rigore nella finale di Nations League tra Spagna e Portogallo, un errore che ha portato alla sconfitta della Spagna.

Tra i messaggi più allarmanti, uno recitava: «Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada. Non lo lascerò stare un solo istante, e lo stesso vale per i bambini. Spero che nessuno sopravviva».

L'italiana ha condiviso questa e altre minacce per denunciare l'ondata di odio che ha travolto la sua famiglia, esprimendo tutta la sua amarezza: «Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?».

«Smettetela di essere persone così cattive»

L'influencer ha poi lanciato un appello alla riflessione: «Nella vita, tutti commettiamo errori, nessuno escluso. La vita è fatta di lezioni, esperienze, momenti belli e brutti per tutti, ma non siamo nessuno per giudicare gli altri».

E ha voluto ricordare ai suoi follower il vero significato dello sport: «Il calcio è così, e penso che sia proprio questo il suo bello… essere così emozionante e imprevedibile… è sport e intrattenimento, quindi dobbiamo dargli l’importanza che merita».

Ha concluso con un invito al rispetto: «Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.