La presentatrice e attrice Miriam Leone è la co-conduttrice della terza serata del Festival firmata da Carlo Conti. Dove ha iniziato il suo percorso di successo? E cosa si sa sulla vita privata della siciliana?

Hai fretta? blue News riassume per te Miriam Leone vince il concorso di Miss Itala 2008, che per lei è la porta d'entrata nel mondo dello spettacolo.

Fa gavetta come presentatrice TV, specialmente con «Unomattina Estate» e «Mattina In famiglia» con Tiberio Timperi.

Viste le proposte dal mondo della recitazione, che coltiva in parallelo, anche se riconfermata come conduttrice decide di concentrarsi sulla prima.

Partecipa a molte serie TV e a diversi film come protagonista.

Vince due Nastri d'Argento.

Molto discreta sulla sua vita privata si sa che ha sposato il musicista e manager Paolo Carullo, da cui ha avuto un figlio. Mostra di più

Miriam Leone, classe 1985, è oggi una delle attrici più richieste nel cinema italiano. La sua carriera però non l'ha iniziata nella settima arte, ma come presentatrice, dopo aver vinto il concorso di Miss Itala nel 2008.

Vive la sua gioventù nella città siciliana di Acireale e dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Catania, ma non porta a temine il percorso di studi.

La siciliana partecipa e vince la 69° edizione di Miss Italia nel 2008 dopo un ripescaggio e si aggiudica pure il titolo di Miss Cinema da Anna Strasberg dell'Actors Studio. Con la vittoria arriva pure una borsa di studio.

Miriam Leone il 13 settembre 2008 è eletta Miss Italia. Riceve la corona dalle mani degli attori Giancarlo Giannini e Andy Garcia. KEYSTONE

La gavetta in TV

Nel 2009 conduce «Unomattina Estate» e «Mattina In famiglia» con Tiberio Timperi dal 2009 al 2011. Nel mezzo, cioè nel 2010, debutta come attrice nel film per il cinema «Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso» e con «Il ritmo della vita» in TV.

Presenta la serata dei nastri d'argento nel 2011 e Miriam continua il suo impegno con Timperi tra il 2011 e il 2012 al timone di «Unomattina in famiglia». Sempre nel 2011 è impegnata anche sul set della serie TV «Distretto di polizia», dove entra nel cast della 11esima stagione. È pure la spalla comica per Ale & Franz, nonché protagonista del film «I soliti idioti».

Si concentra solo sulla recitazione

Malgrado la riconferma con Timperi nell’edizione 2013-2014 di «Unomattina in famiglia», la conduttrice decide di concentrarsi solo sulla carriera di attrice e prende parte ai film «Fratelli unici» e «La scuola più bella del mondo», le serie TV «La dama velata» e «Il tredicesimo apostolo».

Prosegue nel 2015 e 2016 con «Non uccidere», «In guerra e in amore», «Fai bei sogni» e «Un paese quasi perfetto» e continua a partecipare ad altre serie TV.

I primi riconoscimenti

Nel 2018 Miriam Leone è protagonista, con Fabio De Luigi, nella commedia «Metti la nonna in freezer», che le vale la prima nomination ai Nastri d'Argento. Ne vince due: il primo per «L'amore a domicilio» nel 2021 e l'anno dopo per «Corro da te», entrambi come miglior attrice protagonista.

Nel 2021 si trasforma in Eva Kant per i Manetti Bros che girano «Diabolik» e recita con Stefano Accorsi in «Marilyn ha gli occhi neri». Continua nel 2022 l’interpretazione di Eva Kant per il secondo capitolo «Diabolik – Ginko all’attacco!» come pure nel terzo, del 2023, «Diabolik - Chi sei?».

È scelta per incarnare la famosa giornalista e scrittrice Oriana Fallaci nella serie in uscita nel 2025 «Miss Fallaci».

Miriam Leone ai David di Donatello nel 2022. Era candidata nella categoria come miglior attrice per Diabolik. KEYSTONE

È molto discreta sulla sua vita privata

Miriam Leone è discreta sulla sua vita privata. Si sa che ha avuto una relazione con il designer di alberghi di lusso Emanuele Garosci e poi con Davide Dileo (noto come Boosta), tastierista dei Subsonica per 4 anni.

Nel 2017 viene fotografata dai paparazzi con il collega Matteo Martari, che conosce sul set della serie «Non uccidere», ma la relazione non viene mai ufficializzata.

Nel 2019 incontra il musicista e manager Paolo Carullo durante una festa in Toscana. I due condividono le origini siciliane e si sposano nel 2021 a Scicli, in provincia di Ragusa.

Il 29 dicembre 2023 è nato il primo figlio della coppia, Orlando, a cui viene dato sia il cognome materno che quello paterno.