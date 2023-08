Miriam Leone

L’attrice è incinta e ammette: «Sento di avere bisogno dell’energia delle altre donne, dei loro racconti, di stare insieme a scambiarsi il mistero».

Miriam Leone diventerà mamma e si racconta nell'intervista concessa a Vanity Fair.

La scoperta è avvenuta prima di effettuare il test di gravidanza.«Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo», ammette la modella e attrice siciliana che in passato aveva detto di non vedere nel suo orizzonte figli e famiglia.

«(Mi ha fatto cambiare idea, ndr) Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche.»

«Oggi mi sento una nuova me»

«Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna».

Per Miriam si è trattato di un percorso esistenziale culminato nella gravidanza.

«Ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me.»

Figlio o no? «Nessuno ha il diritto di giudicare»

«E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io. Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita», spiega la Leone.

«Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza.».

«Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato» ha concluso l'attrice.

Covermedia