Miriam Leone Covermedia

L'attrice 40enne parla di Orlando, del marito Paolo Carullo e del nuovo equilibrio familiare.

«Ho avuto paura, non sapevo se sarei riuscita ad avere un figlio».

Con queste parole Miriam Leone ha aperto la sua intervista a «Verissimo», raccontando l'emozione e la fragilità vissute prima della nascita del piccolo Orlando, nato a dicembre 2023.

L'attrice – oggi 40 anni – è sposata dal 2021 con Paolo Carullo, imprenditore e musicista siciliano: «Con l'arrivo di un bambino una coppia deve ritrovarsi. Ho la fortuna di avere un marito che mi ama e mi sostiene».

La maternità, spiega la Leone, le ha cambiato lo sguardo: «Quando si diventa madre, si accendono parti di te che non conoscevi». Eppure non ha mai fermato la sua carriera: «Orlando ha venti mesi e in questo tempo ho girato un film e mezzo. È già un piccolo viaggiatore».

Sul fronte artistico, Miriam Leone vanta due Nastri d'Argento, due Ciak d'Oro, un Premio Flaiano e una candidatura al David di Donatello, riconoscimenti che ne confermano la versatilità e il talento.

Tra i prossimi impegni, l'uscita del film «Amata» accanto a Stefano Accorsi, e nuove partecipazioni promozionali legate alla serie «Miss Fallaci», in cui interpreta Oriana Fallaci. L'attrice si prepara così a un autunno intenso, divisa tra set e famiglia.